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翁茂鍾易服勞役疑包庇放水 南檢起訴翁、前副所長2人

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

涉及「石木欽案」的富商翁茂鍾因炒股被判刑1年確定，經檢察官准予易服社會勞動，但時任台南市麻豆警分局官田分駐所官警疑被翁買通，涉嫌集體量身訂做社勞資料，包庇翁茂鍾提早完成，台南地檢署偵查終結，依行使公務員登載不實文書及違法不執行刑罰等罪嫌，起訴翁茂鍾及已退休楊姓前副所長2人，另10名員警及南檢觀護佐理員共11人緩起訴，並向公庫支付18萬元。

翁因涉及共同炒作佳和公司股票及填製不實會計憑證，台灣高等法院判處應執行 1年確定，經台北地檢署囑託台南地檢署執行，准予易服社會勞動，並於2012年9月執行完畢。台高檢檢察官日前與南檢重新檢視該案卷宗時，發現翁竟於短短2012年1月至9月間，將合計2196小時的社會勞動執行完畢，經核對相關資料後，認涉有偽造文書等嫌疑，發交南檢偵辦，由檢察官郭書鳴主辦。

檢方調查，翁茂鍾為便利工作並逃避社會勞動執行，藉其曾擔任台南警察之友會理事長身分，即循管道，擬以鄰近佳和公司的麻豆分局官田分駐所為執行機構，南檢觀護人室2012年1月3日舉辦社會勞動勤前說明會時，也指定至麻豆分局為翁社會勞動執行機關。

翁同月5日前往麻豆分局報到，由高階警官陪同到場，翁當場表示希望前往官田分駐所，因在場警官未表示反對，當時承辦社會勞動業務黃姓偵查佐有無問題，經電話詢問南檢林姓觀護佐理員林後，林表示可由麻豆分局自行決定，最後指定官田分駐所為執行單位。當天下午翁到分駐所報到，指定由已退休楊姓前副所長負責督導、管理。

然而，楊為使翁盡速取得易服社會勞動時數，明知翁並未實際執行社會勞動，且以該所本有工友每日從事清潔工作，翁執行社會勞動期間，工友仍每日從事清潔工作，楊則任由翁自行填載社會勞動工作日誌，並指示值班員警簽名或核章。

案發後，檢方核對相關資料，發現翁於社勞時間，其實人持健保卡在診所、藥局及骨科看診就醫，至少10次，甚至有金融卡、信用卡消費紀錄。

同時，依警員、工友證述，該分駐所在同時有工友負責清潔工作的情況下，翁顯未依規定執行社會勞動，但在工作日誌及執行手冊上記載每日平均皆為8至10小時，更有記載履行時數達12小時之久。

甚至於當年農曆春節除夕至初三，及當年台南地區因颱風或豪雨而有3次停止上班上課期間，仍 記載翁到場執行社勞，且經憲兵指揮部刑事鑑識中心證明翁也有未按時序簽名。

翁茂鍾易服勞役疑包庇放水，南檢依行使公務員登載不實文書及違法不執行刑罰等罪嫌，起訴翁茂鍾及已退休楊姓前副所長2人。圖／本報資料照
翁茂鍾易服勞役疑包庇放水，南檢依行使公務員登載不實文書及違法不執行刑罰等罪嫌，起訴翁茂鍾及已退休楊姓前副所長2人。圖／本報資料照

翁茂鍾 檢察官

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