醫師手術劃傷患者食道無過失 但未履行告知說明要賠

何女5年前至台中慈濟醫院進行甲狀腺切除手術，胸腔外科林姓醫師未盡說明及注意義務，手術時不慎劃傷食道，何女請求損害賠償，林醫師辯食道損傷為甲狀腺切除手術的既存風險，台中地院法官以醫審會3次鑑定，均認林姓師手術無過失，未侵害林女的身體權、健康權；但林姓醫師手術前，未履行告知說明義務，顯有過失，判林姓醫師及台中慈濟醫院連帶賠償何女新台幣30萬元。可上訴。

何女表示，她因反覆發燒與心悸，2016年1月14日前往台中慈濟醫院求診，經該院胸腔外科林姓醫師診斷後，認為是先前甲狀腺未切除完全所致，建議安排手術切除，並告知術後3 日即可出院，她遂於同年1 月20日接受林施行之雙側甲狀腺次全切除手術。

惟林姓醫師未盡說明及注意義務，手術時竟不慎劃傷何女的食道，手術翌日，何女發燒症狀未見改善，卻開始不停咳嗽，並於進食時產生吞嚥不適狀況，但林未即妥處，至同月23日何女昏倒始做緊急檢查，並發現食道破裂情事。為補救食道傷口，台中慈濟醫院遂於同年月29日、同年2 月3 日、2 月29日對何女行清創等手術，然傷口未能癒合，改於同年3月9日為何女重建食道。

在此期間，台中慈濟醫院另發現何女有膿胸感染，為她引流，何女在台中慈濟醫院共住院86日，歷經多次手術及長期住院下，對台中慈濟醫院信賴盡失，故在同年4 月15日辦理自動出院，轉往衛生福利部台中醫院急診，以及赴中國附醫住院治療。

何女雖經台中市政府衛生局申請醫療糾紛調處，但雙方調處未果。林姓醫師因手術過失，劃傷何女食道致破裂，且未於手術前履行醫療法上所要求告知說明義務，侵害何女醫療自主決定權，何女因此請求損害賠償。

林姓醫師辯稱診斷及手術均未違反當時當地醫療水準，並無疏失；食道損傷為甲狀腺切除手術之既存風險，且何女過去曾有甲狀腺手術病史，為剝離沾黏之組織，必然存有周遭組織受損的風險。

本件何女因左側頸部結節壓迫就診，頸部腫塊壓迫感日益嚴重，且有手麻病徵，顯見何女甲狀腫瘤已壓迫周遭神經及組織；術後病理報告顯示摘除之部分組織尺寸達4x3x 2.5 公分，腫瘤壓迫鄰近組織使剝離困難；並以何女過往曾經甲狀腺手術之病史，二次手術通常面臨組織嚴重沾黏情形。

林姓醫師強調，為何女進行次全甲狀腺切除術時，無可避免地存有食道等周遭組織受損風險存在，本件手術食道受損情形實為手術既有風險實現，而非林的手術未盡注意義務而有醫療過失。至何女術後出現膿胸症狀非林施行手術所造成。

林姓醫師表示手術前既已告知何女周圍組織受損風險，非僅令何女於制式同意書上貿然簽名，何女主張林未盡告知說明義務，亦屬無據。

按甲狀腺手術傷及食道為罕見但可能發生之併發症，目前可得知之發生情況為零星之病例報告，故無相關統計發生率，如要求被告對於所有罕見之併發症均應遂行告知，將形同漫無邊際之告知，既無益病患醫療自主之保障，更造成防禦醫療之不利病患情形。

法官依醫審會3次鑑定，並提出相關實證醫學資料，均認林姓醫師執行手術並無過失，符合當時當地醫療水準，又無其他事證足證林姓醫師有何違反醫療上注意義務情事，何女主張林姓醫師侵害身體權、健康權顯屬無據。