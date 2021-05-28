要坐牢！唐鳳胞弟強吻4歲女童 法院判關10月定讞

行政院政務委員唐鳳的胞弟唐姓男子3年前帶兒子到淡水某宮廟散步，卻四度強抱、強吻陌生4歲女童的嘴巴，一審依加重強制猥褻罪判刑1年6月，二審改判10月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

唐2018年9月19日晚間6時許，帶兒子到新北市淡水太子廟附近散步，見一名4歲女童在廟堂玩耍，趁女童母親忙著照顧女童妹妹時，強行環抱女童並強吻嘴巴得逞；事後，女童母親目睹狀況有異，出聲喝斥制止，報警處理。

唐供稱，因為他成長的環境，大人和小孩間擁抱、親臉是很自然的行為，所以他當時看女童很可愛，就有這樣的行為，在德國大人也會這樣抱、親小孩，他們覺得是一種友善的行為。

法院根據監視器畫面，認定唐主動環抱女童，且臉部正面多次碰觸，加上女童作證曾稱，「叔叔就把我抱起來，沒有說話，就突然親我」、「我覺得他這樣是不對的」等與，並在人體示意圖上圈出嘴巴，指證唐親吻她嘴巴。

士林地方法院一審依加重強制猥褻罪判刑1年6月，案件上訴，台灣高等法院二審認為，唐因患有躁鬱症，案發時因換藥導致病情不穩，降低行為辨識能力。