購物拒實聯制、量販店未戴口罩 中市警函報裁罰

台中市72歲張姓婦人到超市購物，拒絕實聯制登記，還摔東西、罵店員；60歲古姓男子未戴口罩在賣場飲食、遊蕩，警方今天表示，依違反傳染病防治法，報請台中市政府裁罰。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，進賣場、超市須量體溫、實聯制，但張姓婦人27日下午前往大雅區雅環路一處超市購物，卻拒量體溫、實聯制，店員要求離開超市，雙方發生衝突。

中市府警察局大雅分局警員獲報抵達現場，婦人已離去。警方循線調查找到張姓婦人，告知違反傳染病防治法，將報請市府裁罰；依據傳染病防治法，可裁罰新台幣3000元到1萬5000元。

此外，中市府警察局霧峰分局27日上午接獲賣場通報，有男子在賣場飲食未戴口罩，警員前往查看，要求古姓男子戴口罩，古姓男子稱上廁所後就離開賣場，卻是以上廁所為藉口，仍沒戴口罩，在賣場內遊蕩。

警方再次前往制止並開罰單，古姓男子不願簽名，還在賣場大聲怒罵，更作勢毆打警員，當場遭壓制；警方依違反傳染病防治法、妨害公務送辦。