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影／屏警舉發戶外脫口罩抽菸 違者嘆「這支菸有夠貴」

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導

全國疫情升至第三級警戒，本土疫情持續激增，指揮中心26日宣布出外一律全程配戴口罩，違者不再勸導直接開罰；屏東警分局昨天執行巡邏舉發多件未戴口罩的違規行為，有民眾向員警求情說，「警方不是要先勸導？真得不知道已經修改，下次不敢了，這次通融一下！」警方以不能以「不知道」免罰開單，1名在路旁脫下口罩抽菸被開單的民眾皺著眉頭大嘆，「開單3000元起跳，這支菸有夠貴！」。

屏東警分局說，疫情升溫至強化三級後，不僅休閒娛樂場所不得營業，餐飲業一律外帶不得內用，出外一律全程配戴口罩，違者不再勸導直接開罰；警方昨天巡邏時發現多件括民眾在路旁將口罩拉下抽菸的違規行為，未勸導即直接製單舉發，於室外未全程配戴口罩，違反傳染病防治法第37條第1項第6款，將處3000元以上1萬5000元以下罰款。

屏東警分局說，疫情升至三級後，室內不得聚集5人以上(除同住家人)，室外不得聚集10人以上，如於室外用餐則須保持社交距離，違反者亦可舉發；屏東分局自5月16日起10天來，共開出139張未配戴口罩、8張營業場所違反規定者；至於出外一律全程配戴口罩，26日起對違者不再勸導直接開罰，不能以「不知道」免罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

屏東警分局昨天執行巡邏舉發多件包括在路旁將口罩拉下抽菸的違規行為，被開單的民眾大嘆「這根菸有夠貴！」。記者潘欣中／翻攝
屏東警分局昨天執行巡邏舉發多件包括在路旁將口罩拉下抽菸的違規行為，被開單的民眾大嘆「這根菸有夠貴！」。記者潘欣中／翻攝

口罩 屏東 疫情

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