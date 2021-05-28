影／屏警舉發戶外脫口罩抽菸 違者嘆「這支菸有夠貴」

全國疫情升至第三級警戒，本土疫情持續激增，指揮中心26日宣布出外一律全程配戴口罩，違者不再勸導直接開罰；屏東警分局昨天執行巡邏舉發多件未戴口罩的違規行為，有民眾向員警求情說，「警方不是要先勸導？真得不知道已經修改，下次不敢了，這次通融一下！」警方以不能以「不知道」免罰開單，1名在路旁脫下口罩抽菸被開單的民眾皺著眉頭大嘆，「開單3000元起跳，這支菸有夠貴！」。

屏東警分局說，疫情升溫至強化三級後，不僅休閒娛樂場所不得營業，餐飲業一律外帶不得內用，出外一律全程配戴口罩，違者不再勸導直接開罰；警方昨天巡邏時發現多件括民眾在路旁將口罩拉下抽菸的違規行為，未勸導即直接製單舉發，於室外未全程配戴口罩，違反傳染病防治法第37條第1項第6款，將處3000元以上1萬5000元以下罰款。

屏東警分局說，疫情升至三級後，室內不得聚集5人以上(除同住家人)，室外不得聚集10人以上，如於室外用餐則須保持社交距離，違反者亦可舉發；屏東分局自5月16日起10天來，共開出139張未配戴口罩、8張營業場所違反規定者；至於出外一律全程配戴口罩，26日起對違者不再勸導直接開罰，不能以「不知道」免罰。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康