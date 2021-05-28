聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄女IG散布「酒店舞小姐確診」假訊息 警查獲送辦
高雄王姓女子因散布假訊息「高雄某酒店有舞小姐確診」，被警方盯上，警方找來王女，警詢後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。
警方表示，為因應網路不實疫情假訊息散播，造成民心不安，三民一分局每天派員積極進行網路巡邏，查緝假消息散布。三民一分局在本月14日發現王女（19歲）在Instagram貼文，指「高雄某酒店有小姐確診，麻煩各位最近不要跟有去某酒店的接觸碰面」、「世界末日」、「扯…天佑台灣」，且稱高雄有某酒店的舞小姐染疫。
案經三民一分局查閱中央疫情中心訊息及店家，均未接獲通報及確診訊息，研判該訊息為染疫假訊息。通知王女到案說明，王女辯稱，是聽到朋友間誤傳，才散布訊息，警詢後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。
三民一分局長古瑞麟說，目前疫情嚴峻，不實疫情訊息嚴重危害社會安定，造成民心惶惶。三民一分局將持續積極查辦疫情假訊息案件；提醒民眾識別網路資訊時，「任何防疫相關政策及訊息，應以權責機關公告為主」，在確認訊息真確性之前，切勿轉發散布，以免觸法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言