高雄女IG散布「酒店舞小姐確診」假訊息 警查獲送辦

高雄王姓女子因散布假訊息「高雄某酒店有舞小姐確診」，被警方盯上，警方找來王女，警詢後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。

警方表示，為因應網路不實疫情假訊息散播，造成民心不安，三民一分局每天派員積極進行網路巡邏，查緝假消息散布。三民一分局在本月14日發現王女（19歲）在Instagram貼文，指「高雄某酒店有小姐確診，麻煩各位最近不要跟有去某酒店的接觸碰面」、「世界末日」、「扯…天佑台灣」，且稱高雄有某酒店的舞小姐染疫。

案經三民一分局查閱中央疫情中心訊息及店家，均未接獲通報及確診訊息，研判該訊息為染疫假訊息。通知王女到案說明，王女辯稱，是聽到朋友間誤傳，才散布訊息，警詢後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」送辦。