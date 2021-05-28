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男子開車4分鐘5項違規挨罰6600元 法官為他省下3000元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市王姓男子前年10月間晚間駕車，從台86匝道右轉永成路一段到中華南路約3.2公里路程，4分鐘內3次變換車道未使用方向燈、任意跨越車道及遇紅燈號誌超越停止線，經民眾檢舉，警方共開出5張罰單，交通局依道路交通管理處罰條例計裁處罰鍰6600元、記點1點，王不服提行政訴訟，台南地院認違反同一規定處罰一次已足夠，撤銷2張罰單，省下3000元。

據調查，王於2019年10月12日晚間10時15分至19分，4分鐘內駕車從南區台86線快速道路匝道右轉永成路一段北上路段、永成路二段與明興路619巷口、永成路與中華南路口，因有3次變換車道未使用方向燈、1次任意跨越兩條車道（雙白實線）行駛及1次不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示（遇紅燈號誌超越停止線）違規行為，被民眾錄影檢舉。

經台南市警六分局灣裡、喜樹、鹽埕3派出所員警共開出5張罰單，逾期仍未繳納罰鍰或到案聽候裁決，台南市交通局去年7月15日以其違規事證明確，依道路交通管理處罰條例相關規定，各裁處變換車道未使用方向燈最高額罰鍰1500元、任意跨越兩條車道行駛最高額罰鍰900元，並記違規點數1 點、不遵守道路交通標誌、標線、號誌指示最高額罰鍰1200元，合計罰鍰6600元、記點1點。

王認為執法人員以連續舉發及多次處罰的遏阻作用仍須符合憲法第23條的比例原則及法律保留原則，不應輕率認定民眾檢舉案件不受6公里或6分鐘的限制，不應重複裁處使人民承受不利益的處分。

台南市交通局依錄影畫面佐證，認王的違規行為無誤，同時，警力執法資源有限，立法允許民眾檢舉交通違規，以民力輔助警力不足，民眾檢舉交通違規，若已提供科學儀器取得證據資料且經公路主管或警察機關查證屬實，自應依法舉發及裁罰。

台南地院指出，王確有「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」、「任意跨越兩條車道行駛」、「不遵守道路交通標線之指示」數次違規行為，惟交通局分次處罰有過當而違反比例原則，違反同一規定處罰一次已足夠，因此撤銷「汽車駕駛人未依規定使用方向燈」2張罰單。

台南地院認違反同一規定處罰一次已足夠，撤銷2張罰單，當場為王姓男子省下3000元。圖／本報資料照
台南地院認違反同一規定處罰一次已足夠，撤銷2張罰單，當場為王姓男子省下3000元。圖／本報資料照

車道 罰單 交通違規

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