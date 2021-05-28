快訊

加速檢驗匡列確診者 柯文哲指示：快篩陽性視同PCR確診

蘇貞昌指示紓困4.0發家庭防疫補貼 家有國小以下學童都可領

聽新聞
test
0:00 / 0:00

約少女看電影卻帶去開房間1次懷孕 判1年10月緩刑4年

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

張姓青年2年前透過網路結識15歲少女小美（化名），2人相約看電影，張卻帶她到旅社開房間，不顧小美推拒，脫下衣褲性交，小美事後發現懷孕告知母親報警，檢訊後起訴，法官念及張男已婚、剛有小孩，已和小美家人和解，依強制性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年。

21歲的張男2年前透過網路認識15歲網友小美，張男透過網路聯絡，詢問小美是否願意當他女友，小美答應後，2人在暑假結束前相約見面、一起看電影，2人見面後原本要到嘉義嘉年華戲院，張卻拉小美到附近旅社開房間。

張在房間內撫摸及親吻小美後，不顧小美表示不要、以雙手推拒，逐一脫去小美下半身衣褲，違反其意願對小美性交，沒想到小美2個月後驚覺受孕、告知母親，母親帶她報警提告，並到醫院完成人工流產、胚胎鑑定，確定胚胎與張男親子關係為99%。

張男於審理期間坦承犯行，並與小美母親達成以50萬元和解，法官考量張男犯案時僅19歲，現在已婚，有一名剛出生子女，目前務農、有正當工作及正常家庭生活，若入監服刑雖達懲罰效果，然也可能讓其與家庭連結中斷。

法官認為，張男服刑可能破壞其與社會連結，徒生不穩定因素，更不利未來復歸社會，加上小美母親已表示願意給張男機會，現所宣告之刑暫不執行為適當，宣告緩刑4年，緩刑期間付保護管束，由專人輔導。

張姓青年網路結識15歲少女相約看電影，卻帶她到旅社開房間，少女事後發現懷孕告知母親報警。示意圖／Ingimage
張姓青年網路結識15歲少女相約看電影，卻帶她到旅社開房間，少女事後發現懷孕告知母親報警。示意圖／Ingimage

電影 親子

延伸閱讀

少女與他嘿咻獻出第一次 發現他另交女友後提告

懷孕喝冰的狂被嗆「生出來你就知道」！小蠻不忍了256字反擊

李昇基消失2天終回應戀情 認愛李多寅但否認結婚、懷孕

以介紹工作騙她寬衣解帶2次 他賠6萬獲判緩刑

相關新聞

高雄女IG散布「酒店舞小姐確診」假訊息 警查獲送辦

高雄王姓女子因散布假訊息「高雄某酒店有舞小姐確診」，被警方盯上，警方找來王女，警詢後依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興...

男子開車4分鐘5項違規挨罰6600元 法官為他省下3000元

台南市王姓男子前年10月間晚間駕車，從台86匝道右轉永成路一段到中華南路約3.2公里路程，4分鐘內3次變換車道未使用方向...

近11.4億 賣舊中央黨部遭追徵 國民黨敗訴

不當黨產處理委員會認定國民黨「前中央黨部」從借用、租用到承購自始至終都「於法不合」，向國民黨追徵出售不當黨產價額十一億三...

網咖勸不聽硬要偷營業 還採「實聯制」 客人名冊成鐵證

疫情嚴峻，本土確診數暴增，全台第三級警戒延長至6月14日，除禁止群聚八大場所也暫時停業，但桃園龜山1處網咖勸導不聽，偷復...

影／屏警舉發戶外脫口罩抽菸 違者嘆「這支菸有夠貴」

全國疫情升至第三級警戒，本土疫情持續激增，指揮中心26日宣布出外一律全程配戴口罩，違者不再勸導直接開罰；屏東警分局昨天執...

約少女看電影卻帶去開房間1次懷孕 判1年10月緩刑4年

張姓青年2年前透過網路結識15歲少女小美（化名），2人相約看電影，張卻帶她到旅社開房間，不顧小美推拒，脫下衣褲性交，小美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。