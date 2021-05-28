約少女看電影卻帶去開房間1次懷孕 判1年10月緩刑4年

張姓青年2年前透過網路結識15歲少女小美（化名），2人相約看電影，張卻帶她到旅社開房間，不顧小美推拒，脫下衣褲性交，小美事後發現懷孕告知母親報警，檢訊後起訴，法官念及張男已婚、剛有小孩，已和小美家人和解，依強制性交罪，處有期徒刑1年10月，緩刑4年。

21歲的張男2年前透過網路認識15歲網友小美，張男透過網路聯絡，詢問小美是否願意當他女友，小美答應後，2人在暑假結束前相約見面、一起看電影，2人見面後原本要到嘉義嘉年華戲院，張卻拉小美到附近旅社開房間。

張在房間內撫摸及親吻小美後，不顧小美表示不要、以雙手推拒，逐一脫去小美下半身衣褲，違反其意願對小美性交，沒想到小美2個月後驚覺受孕、告知母親，母親帶她報警提告，並到醫院完成人工流產、胚胎鑑定，確定胚胎與張男親子關係為99%。

張男於審理期間坦承犯行，並與小美母親達成以50萬元和解，法官考量張男犯案時僅19歲，現在已婚，有一名剛出生子女，目前務農、有正當工作及正常家庭生活，若入監服刑雖達懲罰效果，然也可能讓其與家庭連結中斷。