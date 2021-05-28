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少女與他嘿咻獻出第一次 發現他另交女友後提告

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

13歲的國二少女小蘋，與網友張男發生性關係後，不滿張另交女友，憤而提告，張否認與小蘋嘿咻，法官以雙方對話內容，小蘋稱「我已經痛到快要沒辦法走路了」，張回稱「真的假的，妳說肚子嗎？肚子痛，那天之後肚子就會痛，很正常阿，因為第一次很正常」，認張男狡辯，台中高分院以對未滿14歲之女子為性交罪將張男判刑3年4月。可上訴。

判決書指出，張男於2018年12月中旬，透過臉書社群網站認識少女小蘋，知悉她為未滿14歲的少女，於同月23日上午，在其友人李男住處李男的姊姊房間內，未違背小蘋的意願下，與小蘋發生性關係。經小蘋及家人提起告訴。

張男否認犯行，辯稱「我認識小蘋時，不知道她未滿14歲，是警察來我家找我時才知道，當天我進去李男姊姊房間是要拿衛生紙，因小蘋與李男不認識才跟著我一起進去，後來李過來跟我說他有事要先出去，當時門是打開的，我還跟李說要他等一下，後來我們就一起離開，我並沒有跟小蘋發生性交行為」。

法官勘驗小蘋與張男的手機對話，小蘋稱「我已經痛到快要沒辦法走路了」，張男回稱「真的假的，你說肚子嗎？肚子痛，那天之後肚子就會痛，很正常阿，因為第一次很正常，對阿」。

小蘋又問「你現在是不是非單」，張回稱「怎麼了」，小蘋「回答回答我就好」，張「對，但是我女友知道你」，小蘋「然後呢？有女友，你還上我是怎樣？」，張「白吃喔 」，小蘋「怎麼，我說錯了」，張「上你的時候沒有，過3禮拜4禮拜才交的」，小蘋「單純就上我而已？」、「上完我又交女友」。

法官以小蘋因張男告知，認張與她嘿咻時為單身，並無女朋友，於雙方發生性行為後，小蘋始知悉張當時有女朋友，小蘋相當在意、生氣張有女朋友這件事，認受張男欺騙、張只是要跟她上床。

合議庭審酌，張男知悉小蘋為未滿14歲的少女，思慮未臻成熟，且正處於身心與人格發展之重要階段，對於男女兩性關係，仍處於懵懂之狀態，對於性行為智識及決斷能力均未臻成熟，竟仍為逞一己性慾與少女嘿咻，戕害少女身心，犯後無悔意，予以判刑。

13歲少女小蘋，與張姓網友發生性關係後，不滿張另交女友，憤而提告。台中高分院以對未滿14歲女子為性交罪將張男判刑3年4月。可上訴。圖／本報資料照
13歲少女小蘋，與張姓網友發生性關係後，不滿張另交女友，憤而提告。台中高分院以對未滿14歲女子為性交罪將張男判刑3年4月。可上訴。圖／本報資料照

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