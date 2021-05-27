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調查官搞丟6.5公斤毒品案 桃檢抗告成功逕搜仍有證據力

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

圖為桃園地檢署。圖／報系資料照
圖為桃園地檢署。圖／報系資料照

調查局丟失6.5公斤毒品案一波三折，桃園地檢3月依貪汙財產來源不明罪嫌，聲押航基站前機動組長徐宿良與妻子李翠萍獲准，因案情升溫，4月再赴李翠萍基隆住處逕行搜索，陳報後被桃園地院撤銷，桃檢補充理由提抗告成功，台灣高等法院撤銷原裁定准予備查，該次搜索扣押物將有證據力。

全案起因於調查局航機站保管6.5公斤安非它命下落不明，桃檢去年11月獲報立案，指派肅貪組檢察官葉益發指揮偵辦，經密集偵蒐、測謊並調取通聯，後續又發現徐宿良有多筆與收入顯不相當的金額流入；今年3月29日發動搜索，查扣金額257萬元、大量名表名牌包，將徐、李聲押獲准。

桃檢因案情需要，考量李翠萍指派弟弟到她家幫忙照顧小孩，恐有滅證之虞，4月2日再到李位於基隆的住家逕行搜索，結束後依法向桃園地院報請核備。

桃園地院認為，綜觀檢方全卷內容，檢察官僅提供調查局搜索扣押筆錄、扣押物收據及目錄表，但未見檢方有釋明李翠萍的犯罪嫌疑為何？也沒說明本案有何急迫情況，或是證據有偽造、變造，煙滅或隱匿之虞，無從僅憑檢方提供以上資料認定有逕搜必要，應予撤銷。

桃檢因此提抗告，主張徐宿良涉犯貪汙治罪侵占職務上持有之非公用私有財物等罪嫌，並有不明來源的財產，後發現新事證、案情升高，且李翠萍羈押期間要弟弟到她住處代為照顧小孩，若不迅速搜索，相關電磁資料恐遭滅證，4月2日才指揮到場查扣筆記型電腦等物。

高院審酌，桃檢逕搜後陳報程序並無不符，且在抗告理由中說明李翠萍的先生徐宿良涉犯貪汙罪嫌，以及因急迫情況而有逕搜必要，桃檢已釋明執行逕行搜索的理由，認為桃檢指摘桃院裁定不當非無理由，因此撤銷原裁定，桃檢該次逕搜，准予備查。

檢調查扣徐宿良、李翠萍夫妻的名牌包、名表等，全案朝貪汙罪嫌偵辦中。圖／報系資料照
檢調查扣徐宿良、李翠萍夫妻的名牌包、名表等，全案朝貪汙罪嫌偵辦中。圖／報系資料照

貪汙 基隆 檢察官

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