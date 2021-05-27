震南鐵線案 高雄農民提撤銷環評訴訟法院今判民勝訴

震南鐵線公司多年前至高雄市路竹區、阿蓮區交界的新園農場新建酸洗工廠，當地民眾擔心工業排放廢汙水及酸霧，造成空氣及水汙染，向高雄市政府提起撤銷環評訴訟，今下午高雄高等行政法院宣判民眾勝訴，但全案可上訴。

震南鐵線公司2015年有條件通過環評，但當地民眾發現，震南公司動工前就先埋下暗管，又因新園農場鄰近稻田，為二仁溪中游、下游有湖內養殖漁業，質疑工廠排放廢汙水，也擔心鐵線酸洗過程產生的酸霧將影響附近產業及民生安全，由在地農民蔡春紀等人組成新園農場自救會，與環保團體向高雄市政府提撤銷環評訴訟。

最高法院2018年判決居民勝訴，高市府僅讓震南公司停工51天，又通過二次環評允許開發，震南公司至今已運作1年多，新園農場自救會及環境法律人協會律師再針對市府二次環評提出撤銷訴訟，並提供設廠後實際環境影響數據，今天高雄高等行政法院宣判民眾勝訴，市府須撤銷二次環評結果，全案可上訴。

環境法律人協會律師張譽尹指出，此案針對鐵線酸洗可能造成的水汙染、空氣汙染數據有非常多瑕疵，另外環評程序也有問題，市府通過二次環評前並沒有舉行公開說明會，路竹、阿蓮、茄萣有三分之一人口為農漁業農民，但環評的基礎社會調查數據不足，農業僅調查1位、漁業則為0，無法完整評估設廠後對在地經濟、社會、環境影響。

高雄高等行政法院考量疫情，今天宣判並無公開，僅以電話告知宣判結果。張譽尹希望，高雄市府與震南公司能深切理解當地農漁民憂慮，並反省環評程序的草率，放棄上訴，與自救會居民展開深度溝通，遵守程序正義，張也感謝法院給當地居民一個公道。