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三級警戒延至6月14日 台南院檢開庭延期改採視訊偵訊

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

全台疫情持續延燒，三級警戒延長至6月14日，台南院檢開庭審理時間也多延至6月14日之後，除非現行犯或時效、緊急、必要性案件，台南地檢署原則上多採視訊偵訊，但遇時效、緊急、必要性重大案件，台南院檢均已提高防疫規格，降低群聚感染風險，避免疫情擴散。

台南市警四分局安平派出所員警前天擔服交通崗勤務時，發現有黃姓機車騎士未戴口罩，員警見狀馬上請他停車並上前勸導戴上口罩，不聽勸且舉止可疑欲離開現場，員警靈機一動以想送口罩給他為由來拖延，並通報線上警力趕來支援，意外查獲黃為高雄地檢署發布涉嫌兒少性剝削通緝在案，立即啟動戶外處所偵訊機制與措施，透過遠端視訊平台與檢方啟動視訊偵訊後飭回。

另台南市警六分局日前也查獲一通緝犯，同樣透過遠端視訊平台與南檢啟動視訊偵訊，訊後將該名通緝犯移送台南監獄執行。

台南地檢署指出，如沒急迫性或重大案件，目前暫時停止開庭，並延至6月14日後再開庭。至於現行犯原則上改採視訊偵訊，如遇重大案件，檢察官視個案屬性，如有開庭偵訊的必要性，檢方等相關人員也提升防疫規格進行偵訊。

台南地院指出，目前防疫優先，原則上全面暫緩開庭，延至6月下旬再開庭；但具時效性、緊急性、必要性的案件，則不在此限。院方指出，如有必要開庭，院方都準備隔板等防疫設備，提高防疫規格，以維法官、律師及當事人等身體健康，降低感染風險。

至於這段時間已審結，安排宣判案件則如期進行，民事部分則判而不宣，而刑事部分法官則會如期宣判。 然而，絕大多數庭期均已延期，台南地院在防疫升級這段期間則顯得空空蕩蕩。

台南地檢署指出，如沒急迫性或重大案件，目前暫時停止開庭，並延至6月14日後再開庭。至於現行犯原則上改採視訊偵訊。記者邵心杰／翻攝
台南地檢署指出，如沒急迫性或重大案件，目前暫時停止開庭，並延至6月14日後再開庭。至於現行犯原則上改採視訊偵訊。記者邵心杰／翻攝
台南警方日前查獲通緝犯，立即啟動戶外處所偵訊機制與措施，透過遠端視訊平台與檢方啟動視訊偵訊。記者邵心杰／翻攝
台南警方日前查獲通緝犯，立即啟動戶外處所偵訊機制與措施，透過遠端視訊平台與檢方啟動視訊偵訊。記者邵心杰／翻攝

口罩 通緝 疫情

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