熟男利誘好友女兒「摸」兩把 元配反遭嗆「管好老公」

莊姓修車廠老闆結婚34年，莊男看上吳姓好友的女兒，於是以每次1000到2000元代價，邀吳女單獨出遊，讓他親吻、摸胸撫摸吳女下體，後來莊男元配發現兩人瞞著她偷來暗去，氣炸提告求償50萬元，案經高雄地方法院審理，法官認為吳女是因金錢與莊男有不正當行為，兩人應無感情牽絆，因此判吳女只需賠償2萬元。

判決指出，前年8月中開始，莊男就多次邀約吳女單獨出遊，每次兩人都會接吻、摸胸或撫摸下體，莊男元配察覺丈夫行蹤有異後，找上吳女理論，未料卻遭吳女反嗆「管好你老公」，後來吳女才坦承莊男多次約她出門至少10多次，因此認為吳女侵害到她的配偶權，氣得提告。

案經高雄地方法院審理，吳女坦承，她從小就認識莊男，曾到過他家10多次，每次莊男都會主動和她聊天。2019年中開始，莊男就稱她是「地下情人」，兩人每次出遊，莊都會拿錢給她，確實對莊男有「好感」。

未料吳女後來改口，稱兩人出遊都是被莊男所強迫，事後莊再拿錢引誘，交代她不能將兩人事情告訴他老婆，才會反嗆莊男老婆管好老公，不要再來勾勾纏。

不過，法官調閱兩人通話紀錄，發現吳女稱被莊男強制猥褻的時間點，兩人事後又一起出遊，加上吳女在偵查、審理時改口，因此不採信吳女說詞，因此認定莊男摸胸等行為都有經過吳女同意。