天道盟太陽會刑堂討債！活活打死人 帶頭者判處11年6月

天道盟太陽會大同分會，去年在迪化街堂口刑堂，6打1教訓討債，活活打死人。徐姓、楊姓男子等人持各式凶器毆打、凌虐張姓男子至遍體鱗傷，張哀嚎「手都沒知覺」眾人還打視訊電話，向張父母討20萬贖金。士林地方法院今宣判，依傷害致死等罪，判處徐等5人，1年6月至11年6月不等徒刑。

判決指出，24歲李男不滿21歲張男積欠他義父債務20萬，要求林男以借款2萬元，約張男至堂口，加以教訓，去年4月28日晚上7時許，林誘騙張搭計程車至現場，隨即由林、潘姓少年壓張進屋。

20歲徐在行堂帶頭稱「今天讓你斷手斷腳、要讓你死」李、22歲汪男、陳姓少年、柯男（已歿）、徐、22歲楊等6人，分別持球棒、高爾夫球桿、木棍、熱熔膠條、塑膠椅等物，持續毆打張，無視張不斷大聲痛苦哀嚎、虛弱蜷縮在地，求饒稱「我的手已經沒知覺了」，持續輪番毆打，不斷辱罵凌虐。從2樓驚醒的楊，聽聞嫌隙加入毆打，還要求張用伏地挺身姿勢俯撐在地，現場林、張及謝姓少年等3人圍觀後離去。

當晚近10點，張打電話給父親「爸爸，我現在二隻腳已經沒有知覺了！可以幫我嗎？」徐等人不斷叫囂毆打張。徐再用視訊電話恫嚇張父母「叔叔，我這裡是太陽，我相信你也是社會人啦...你如果這樣講話，你兒子就走不了...把他腿打斷...我們太陽招牌很大一支...要讓你兒子上山頭很容易...看到20萬才會放人。」

張父張母透過臉書視訊電話，見到兒子奄奄一息，急著匯款3萬元至指定帳戶。當晚10時許，堂口外有巡邏警方到場，李等人將張拖到2樓，當晚11時許，負責看守的潘姓少年，發現張的心跳極度緩慢，告知樓下楊、徐等人，眾人收拾凶器要求潘姓少年丟棄，再撥打119將張送醫。

送醫後3個多小時，張身上因外力瘀青受多處外傷，皮下軟組織裂傷出血，引發腔室症候群、橫紋肌溶解症，造成腎衰竭，心因性及低血溶性休克死亡。徐等人分別搭2車逃逸，在新北石門區突然車輛失控，衝過分隔島撞上石門國中外牆停下，車上6人送醫，其中柯（不起訴）不治身亡。

徐辯稱，為了教訓毆打張，只打了臀部腿部，現場是死者柯男自行毆打張的頭部，死因和頭部傷勢有關。但合議庭依照法醫相驗報告，認定張遭徐等6人共同分持物品，長時間且某力攻擊身體致死，不採信推給死者的說詞。

合議庭指出，林男明知李男為了向張男討帳給予教訓，明知當日有多人在房屋內，屬於極高度風險險境，允諾以借款為藉口，誘使張男到場，強押張進屋，徐、李、楊、汪，僅因債務、不滿張的行為，與陳、柯「私刑拘禁」分別持強棒、高爾夫球桿等輪番毆打張，長達近5小時，3支球棒已嚴重凹陷、變形，1 支高爾夫球桿斷成兩截。

眾人攻擊張男時力道重、猛、劇，張的心理上必當深感絕望無助驚恐，徐等人，為催討債務打視訊電話給張的父母，讓他們目睹現場張氣息虛弱無法反抗，又恫嚇「送上山頭」逼迫父母付款。