不堪照顧臥病老母情緒失控 逆子狂歐母親下半身致死

屏東蔡姓男子不滿兄弟姐妹將臥病母親丟給他照顧，情緒失控，用手、鈍器打傷媽媽腿部，母親送醫後因大量肺血脂肪栓塞死亡，屏東地院依傷害直系血親尊親屬致死罪，判蔡男有期徒刑9年6月，今高雄高分院二審宣判，駁回上訴，維持原判決，可上訴。

2019年10月1日上午9時許，蔡男因長期照顧母親，情緒失控之下每隔3到15分鐘，就動手毆打78歲的母親膝蓋、雙腿，造成母親雙腿骨折，導致大量肺血脂肪栓塞，隔日下午1時許，蔡男發現母親死亡送醫急救無效。

當時因蔡母死因不明，報驗後經法醫研究所調查，3個月後釐清死因，死因是左脛骨近端膝蓋處骨折等傷害，引發大量血脂肪栓塞死亡，檢警認為有家暴前科的蔡男罪嫌重大，將拘提蔡男到案，一審合議庭審理時，辯稱是幫母親「按摩」，否認打母親，但蔡男說法不被合議庭採信。

一審認為蔡男不顧母親年邁體弱，不能控制自我情緒，就出手毆打母親，造成母親受傷死亡，也造成家屬突失至親而無可彌補的傷痛，犯後否認犯行，態度不佳，去年12月依傷害直系血親尊親屬致死罪，判處蔡男有期徒刑9年6月。