藍波刀刺死賓士男她一審無罪 高院認正當防衛駁檢上訴

男子鄭凱軒與陳姓女子有金錢糾紛，又懷疑對方告密他涉毒，約出陳女後再押進賓士車內痛毆，陳女拿起車上的藍波刀朝鄭狂刺，跳車逃亡。鄭負傷追逐，警方獲報趕到現場，鄭體力不支倒地，送醫不治。警方依殺人罪將陳女送辦，新北地方法院認為陳女正當防衛，判無罪；檢察官上訴，台灣高等法院今駁回。

檢、警調查，鄭因追求陳女（38歲）不成，又討不回之前贈送的萬元手表，還懷疑對方報警指他涉毒，2017年7月22日設局約出陳女至新北市泰山區的汽車旅館。23日凌晨鄭開車載陳女離去，陳女趁他到加油站洗手之際，想開車離去，但不久後在義學立體停車場遭鄭發現，鄭拿起棍棒跳上轎車引擎蓋，自駕駛座旁車窗進入車內，兩人拉扯。

陳姓女子表示，鄭先是在汽車旅館拿藍波刀刺她大腿、拿汽油潑她、拿椅子砸頭、用拳頭打她，還用膠帶捆綁她的嘴巴、手，強迫施用安非他命和海洛因。陳女說，鄭後來把她丟到轎車後車廂，載到虎頭山上，還試圖性交。陳女訴苦「我怕他將我小孩殺掉」。

新北地院認為鄭凱軒追求陳女不成，要求她返還市價1萬元的手表，因陳女未歸還，鄭將她男友的車開走，因為剛好被警察抓，鄭又懷疑是陳女通報，這些糾葛都是鄭單方面認定，卻狠下手凌虐女方與相關人。新北地院認為陳女生命受鄭威脅，搶奪藍波刀是適當、必要且合宜的防衛手段，諭知無罪。

檢察官上訴，認為陳女與鄭在拉扯搶奪藍波刀時，傷及鄭的要害致死，應構成過失致死罪。

高等法院認為，陳姓女子當時的生命、身體安全和人身自由都受鄭凱軒不法侵害，搶奪藍波刀屬正當防衛行為，刑法第23條前段規定「對於現在不法之侵害，而出於防衛自己或他人權利之行為，不罰。」，因此依刑事訴訟法諭知無罪。