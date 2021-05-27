網傳台中有「方艙醫院」？衛生局：假消息！抓到重罰

雙北病床吃緊，北病南送，台中收治13名雙北重症病患，台中會不會設專門收治輕症確診者的台版「方艙醫院」加強版防疫專責旅館？引起討論，今天網傳台中某復健醫院被市府徵收為方艙醫院。對此，台中市衛生局說明，某復健醫院被徵收為方艙醫院是假消息，請民眾勿信謠言，也勿轉傳不實訊息，散播關疫情謠言、不實訊息最重罰300萬元或3年徒刑。

衛生局今天說，網傳台中某復健醫院被市府徵收為方艙醫院是假消息，市府為提升並延續現有老人醫院及復健醫院醫療、長期照護品質及原有醫院服務，正以BOT方式規劃市立綜合醫院，而原有二家醫院因應租約到期即將歇業。