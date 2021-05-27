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網傳台中有「方艙醫院」？衛生局：假消息！抓到重罰

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

雙北病床吃緊，北病南送，台中收治13名雙北重症病患，台中會不會設專門收治輕症確診者的台版「方艙醫院」加強版防疫專責旅館？引起討論，今天網傳台中某復健醫院被市府徵收為方艙醫院。對此，台中市衛生局說明，某復健醫院被徵收為方艙醫院是假消息，請民眾勿信謠言，也勿轉傳不實訊息，散播關疫情謠言、不實訊息最重罰300萬元或3年徒刑。

衛生局今天說，網傳台中某復健醫院被市府徵收為方艙醫院是假消息，市府為提升並延續現有老人醫院及復健醫院醫療、長期照護品質及原有醫院服務，正以BOT方式規劃市立綜合醫院，而原有二家醫院因應租約到期即將歇業。

衛生局指出，因應疫情，台中市有應變醫院及專責醫院收治患者，另市府也會超前部署「加強版防疫旅館」場地盤點，請民眾勿信謠言，也勿轉傳不實訊息，若散播有關疫情謠言或是不實訊息，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，最高可罰300萬元，或處3年以下有期徒刑、拘役。

雙北各醫院一床難求，中央啟動「北患南送」機制。圖為台北市救護人員身著全套防護服載送一民眾就醫。記者曾原信／攝影
雙北各醫院一床難求，中央啟動「北患南送」機制。圖為台北市救護人員身著全套防護服載送一民眾就醫。記者曾原信／攝影

衛生局 復健 疫情

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