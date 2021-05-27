聽新聞
test
0:00 / 0:00
網傳台中有「方艙醫院」？衛生局：假消息！抓到重罰
雙北病床吃緊，北病南送，台中收治13名雙北重症病患，台中會不會設專門收治輕症確診者的台版「方艙醫院」加強版防疫專責旅館？引起討論，今天網傳台中某復健醫院被市府徵收為方艙醫院。對此，台中市衛生局說明，某復健醫院被徵收為方艙醫院是假消息，請民眾勿信謠言，也勿轉傳不實訊息，散播關疫情謠言、不實訊息最重罰300萬元或3年徒刑。
衛生局今天說，網傳台中某復健醫院被市府徵收為方艙醫院是假消息，市府為提升並延續現有老人醫院及復健醫院醫療、長期照護品質及原有醫院服務，正以BOT方式規劃市立綜合醫院，而原有二家醫院因應租約到期即將歇業。
衛生局指出，因應疫情，台中市有應變醫院及專責醫院收治患者，另市府也會超前部署「加強版防疫旅館」場地盤點，請民眾勿信謠言，也勿轉傳不實訊息，若散播有關疫情謠言或是不實訊息，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，最高可罰300萬元，或處3年以下有期徒刑、拘役。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言