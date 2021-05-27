哭問母親喬尾椎也是被插陰道？ 無照整復師淫行才曝光

王姓男子無中醫師資格卻開設整復所，一名年輕女子就診時，王將手指插入她肛門「喬尾椎」，甚至指侵陰道，女子返家詢問母親「是不是都這樣？」，這才東窗事發。桃園地方法院依利用權勢性交罪判王1年10月徒刑，違反醫師法部分處6月得易科罰金之刑。王上訴，台灣高等法院駁回。

王自2015年起在桃園平鎮區開設整復所，以民俗療法替病患推拿。2018年4月間，一名女子登門求診，王藉對方趴著的時候，用浴巾蓋覆住她的臀部，要求對方脫下衣褲，接著用手指插入她陰道5秒之久。女子共診治2次，王也曾以手指插入女子肛門，說是要調整尾椎。

女子表示，第一次去時，王告知她有骨盆前傾、傾斜之類的症狀，並說需要用「喬尾椎」的方式來改善，當時有說到「手指會進入肛門，一下子就好了」，她姑且一試。女子說，4月26日下午，王用手指頭侵入她的陰道約5至10秒鐘，手指抽出後改進入到她的肛門，王還叫她要吸氣、吐氣。

調整尾椎每次收費300元，女子覺得陰道、肛門遭侵入「怪怪的」，便詢問也曾接受過王調整尾椎療程的母親經驗，母親回答「沒有伸入陰道，但有伸進肛門」。因母女的治療方式不同，女子察覺遭侵犯，詢問桃園市衛生局，衛生局報警。

女子母親證稱，因為女兒跌倒過，她鼓勵女兒喬尾椎，且她自己也覺得「拉得不錯」才推薦。她說，女兒第二次治療完後哭喪著臉喊「不要去了」，她還罵「妳不去拉怎麼會好，這麼固執」，女兒反問「妳喬尾椎是插肛門還是插陰道？」

「當然是肛門，尾椎是長在肛門，哪有在陰道！」母親回完女兒問題後，她才發現女兒遭王姓整復師性侵，女兒哭得唏哩嘩啦。

桃園地院認為王對於因相類醫療關係受自己照護之人，利用機會為性交、也違反醫師法非法執行醫療業務罪。不過在用手指插入肛門部分，因中醫師公會全國聯合會函載醫療行為中確實有「調整尾椎」的態樣，桃院認為如是以手指伸入肛門的方式調整尾椎，應受醫師法規範，但王的行為無法直接論定是基於性交犯意，不另為無罪之諭知。

高等法院審理時，王承認有用手指插肛門，但堅稱是在「喬尾椎」。高院認為，女子接受療程時，只知道過程中會有侵入性動作，她被插陰道時不確定是否屬療程過程，因覺得怪異才詢問母親；女子與王無宿怨，案發時女子的母親、王的妻子、女兒都在，還有兩名民眾候診，無理由誣陷。