國小大門嗆「殺小孩」6旬婦曝動機「想讓蔡英文知道」
高雄64歲沈姓婦人因為和其他人有官司糾紛，不滿最後司法結果，跑到高雄市四維國小大門外高喊「我要隨機殺小孩」，驚動校方啟動校安通報，還請來轄區員警加強巡查，沈婦到案後稱「只是想要告訴蔡英文徹查司法弊案」，沒有殺小孩意思；但高雄地檢署認為，近10年台灣發生多起隨機殺人，沈婦發言足以使大眾恐慌，依恐嚇公眾罪起訴。
檢方調查，沈婦因家裡房產問題與人有官司糾紛，後來對方案件經不起訴確定後，沈婦因此鬱鬱寡歡，為此四處向政府機關求情，卻未獲得滿意的答覆。
去年11月25日上午10時許，沈婦跑到高雄市四維國小大門前，在校內黃姓技工面前高喊「我要隨機殺害四維國小小孩」，黃姓技工聽聞後憂心引發校安問題，趕緊告知校長，並經校安通報程序完成報警，請警方加強巡查留意可疑人物進出。
沈婦到案後辯稱，她只是想透過學校陳情，讓司法弊案與校安掛公，如果校長出面，總統蔡英文也能知道這件事，但絕對沒有想要商人意思；但黃姓技工認為，學校對沈婦並不瞭解，雖然自稱不會傷害孩童，但還是要小心，檢方因此認定沈婦說法不能消除校方疑慮。
檢方認為，台灣近10年發生3起隨機殺害幼童的重大治安案件，對於孩童安全無不謹慎再三，並不是沈婦稱「絕不會這樣做」就不屬於恐嚇行為，沈婦發言足以使社會公眾產生恐慌，因此依刑法恐嚇公眾罪，將她起訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言