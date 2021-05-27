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國小大門嗆「殺小孩」6旬婦曝動機「想讓蔡英文知道」

聯合報 / 記者張議晨 / 高雄即時報導

高雄64歲沈姓婦人因為和其他人有官司糾紛，不滿最後司法結果，跑到高雄市四維國小大門外高喊「我要隨機殺小孩」，驚動校方啟動校安通報，還請來轄區員警加強巡查，沈婦到案後稱「只是想要告訴蔡英文徹查司法弊案」，沒有殺小孩意思；但高雄地檢署認為，近10年台灣發生多起隨機殺人，沈婦發言足以使大眾恐慌，依恐嚇公眾罪起訴。

檢方調查，沈婦因家裡房產問題與人有官司糾紛，後來對方案件經不起訴確定後，沈婦因此鬱鬱寡歡，為此四處向政府機關求情，卻未獲得滿意的答覆。

去年11月25日上午10時許，沈婦跑到高雄市四維國小大門前，在校內黃姓技工面前高喊「我要隨機殺害四維國小小孩」，黃姓技工聽聞後憂心引發校安問題，趕緊告知校長，並經校安通報程序完成報警，請警方加強巡查留意可疑人物進出。

沈婦到案後辯稱，她只是想透過學校陳情，讓司法弊案與校安掛公，如果校長出面，總統蔡英文也能知道這件事，但絕對沒有想要商人意思；但黃姓技工認為，學校對沈婦並不瞭解，雖然自稱不會傷害孩童，但還是要小心，檢方因此認定沈婦說法不能消除校方疑慮。

檢方認為，台灣近10年發生3起隨機殺害幼童的重大治安案件，對於孩童安全無不謹慎再三，並不是沈婦稱「絕不會這樣做」就不屬於恐嚇行為，沈婦發言足以使社會公眾產生恐慌，因此依刑法恐嚇公眾罪，將她起訴。

沈姓婦人因不服司法結果，跑到四維國小門口嗆要「殺小孩」，被高雄地檢署依恐嚇罪起訴。圖／翻攝自Google Map
沈姓婦人因不服司法結果，跑到四維國小門口嗆要「殺小孩」，被高雄地檢署依恐嚇罪起訴。圖／翻攝自Google Map

恐嚇 司法 蔡英文

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