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人夫偷腥帶小三上汽旅嘿咻6、7次 老婆斷婚姻獲賠40萬
桃園孫姓女子上網認識蔡姓人夫，明知他有家室仍私下交往，多次出遊上汽車旅館性交，後來蔡的妻子驚見老公傳「honey 」、「love you」給孫，才驚覺枕邊人外遇，經質問蔡坦承出軌，表示「和孫發生性行為6、7次」，法院認為孫女明知蔡已婚仍介入，判他應賠蔡妻40萬元，可上訴。
蔡妻主張，和蔡男2018年8月結婚，隔年2月就發現老公手機通訊軟體有曖昧訊息，還傳給孫女「honey 」、「love you」、「miss you」 及「我從沒那麼快跟女孩放過感情」等語，後來經她質問先生，對方才坦承出軌有和孫交往還發生多次性行為。
蔡妻還說，後來有請親友致電給孫女，要她和蔡男斷絕往來，但孫不但沒退出，反而繼續和蔡有曖昧對話、發生性行為，蔡妻忍無可忍，且婚姻遭介入精神上受有相當大痛苦，對孫女提告民事損害賠償求償精神撫慰金80萬元，事後也和先生離婚。
孫女抗辯稱，她不知道蔡男已婚有家室，認為自己並沒侵害配偶權；蔡男則證稱，和孫女是2020年1月在交友軟體上認識，1個多月後就開始交往，認識初期就告知對方已婚有老婆，但也表示和太太感情不好，也出示過身分證。
蔡男也坦承，交往期間和孫女到台南、桃園的汽車旅館，至少發生過6、7次性行為，還一起到台北出遊、到台中唱歌，對於妻子提出2人合影照片均一一指認。
法院勘驗照片，發現蔡、孫肢體緊靠彼此，並多有摟肩、嘴對嘴親吻行為，顯然已經超過通常異性友人交往程度，孫雖否認知道蔡已婚，但根據2人對話錄音檔中，蔡明確說「我的家人、太太都跟我在一起，我們沒可能繼續下去」，「我還是需要回到太太這邊」等語。
法院認為，孫女當時明知蔡有家室，後來仍繼續交往、性交，可見有破壞蔡妻婚姻，應負損害賠償責任，審酌雙方職業收入及侵害程度等，判處孫應賠償蔡妻40萬元。
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