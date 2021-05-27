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爌肉飯離職員工狂砍女同事 稱「菜刀很鈍」判關5年半

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

彰化縣某爌肉飯離職員工楊瑞榮懷疑郭姓女同事向老闆講他壞話，憤而持菜刀追砍郭女，造成郭女鮮血直流，送醫縫合止血；一、二審均依殺人未遂罪判5年6月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，楊瑞榮自爌肉飯店離職後失業，苦無經濟來源，回想他任職期間常被老闆責罵，懷疑是郭女向老闆說他壞話，才害他離職沒錢、沒工作，心裡憤恨難平。

楊瑞榮去年6月24日騎機車到爌肉飯店，見郭女在廚房炒菜，他手持菜刀快步接近郭女後方，朝後頸部揮砍；郭女感覺身後有人，回頭查看即被砍傷臉部。

楊瑞榮事後將郭女強行拉進廁所內，不斷持菜刀砍殺，郭女奮力抵抗，以雙手分別握住楊的手，並大聲呼喊救命，郭女臉部、耳朵、手指多處撕裂傷。

爌肉飯其餘員工、附近店家到場後，楊瑞榮見有人圍觀，還以刀架住郭女頸部，「沒有你們的事」，最後旁人趁他不注意上前奪刀，並將郭女送醫，楊則趁機逃離現場。

警方調閱相關畫面，將楊瑞榮逮捕，他矢口否認殺人未遂犯行，供稱他只想教訓郭女，且稱「菜刀很鈍」無法殺人。

法院認為，根據監視器畫面、證人說法和卷證資料，認為楊瑞榮有殺人犯意，且現場血跡斑斑，若郭女未立即到醫院診治，恐出血過多造成生命危險。

判決指出，楊瑞榮趁郭女炒菜時，持刀從背後砍殺，且郭女奮力抵抗也為罷手，造成郭女臉書留有傷疤、身心受創，彰化地方法院一審、台中高分院二審均依殺人未遂罪判刑5年6月，最高法院駁回上訴定讞。

彰化某爌肉飯店離職員工持菜刀砍殺女店員。圖／聯合報系資料照片
彰化某爌肉飯店離職員工持菜刀砍殺女店員。圖／聯合報系資料照片

殺人 離職 監視器

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