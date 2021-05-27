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回國未提陰性證明又趴趴走遭罰21萬 台北分署強力執行

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導

新北市一名王姓民眾因拒繳違反相關防疫規定罰鍰21萬元，經法務部行政執行署台北分署足額扣押其銀行存款，並於今日核發執行命令，准許移送管制署及新北市政府衛生局，以清償所欠罰鍰。充分展現遏止民眾恣意違反防疫規定決心。

台北分署指出，王姓民眾於今年3月間回國時，因未檢附登機時間前3日內COVID-19核酸檢驗報告等健康證明文件，且未依規定完成申請入境檢疫切結書，而遭疾管署裁處罰鍰1萬元。

其後，王姓民眾在居家檢疫首日又擅自外出至便利商店購物、到社區大廳找管理員，最後又未戴口罩返回居家檢疫地址，因而又遭新北市衛生局裁罰20萬元。因王姓民眾未繳納罰鍰，移送機關乃陸續於今年4月底、5月初將案件移送本分署執行。

受理後旋即調查王姓民眾財產，發現其頗有資力，故於5月7日核發扣押命令，命相關金融機構扣押其存款。嗣金融機構通報已足額扣押存款21萬元，又王姓民眾接獲執行命令後，始終未與本分署聯繫陳報清償方案。

台北分署表示，今日核發執行命令，命金融機構將扣押21萬元，分別解付疾管署及新北市衛生局入庫。該案自本分署受理迄今僅1個月左右即完成扣收存款的執行程序，充分展現本分署執行遏止民眾違反防疫規定政策的決心與努力。

新北市一名王姓民眾因拒繳違反相關防疫規定罰鍰21萬元，經法務部行政執行署台北分署足額扣押其銀行存款，並於今日核發執行命令，准許移送管制署及新北市政府衛生局，以清償所欠罰鍰。圖／台北分署提供。
新北市一名王姓民眾因拒繳違反相關防疫規定罰鍰21萬元，經法務部行政執行署台北分署足額扣押其銀行存款，並於今日核發執行命令，准許移送管制署及新北市政府衛生局，以清償所欠罰鍰。圖／台北分署提供。

衛生局 居家檢疫

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