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18歲女、20歲男傳假訊息 檢：法治教育併罰1萬元緩起訴

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義顏姓女子、簡姓男子日前在臉書貼文「嘉義發現確診」，嘉義市警方發現後確認為假訊息，將2人帶回訊問後函送地檢署，檢察官訊後認顏、簡二人均涉犯嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例等罪行明確，考量2人年僅18、20歲，年輕識淺一時失慮，昨給予法治教育及支付國庫1萬元做緩起訴處分。

嘉義市本月15日尚未有任何確診者，但警方當天清晨6時發現，顏女、簡男等人在網路貼文指「嘉義ㄨㄨ醫院發現確診，曾去過ㄨㄨ地點」提醒網友小心；承辦員警先向衛生局求證確認為假訊息，並上網說明「此為假訊息」，請版主立即刪文， 同時到顏、簡2人住處，將2人帶回警訊，訊後函送地檢署。

顏女、簡男昨接受檢方訊問，都坦承在社群看到未經查證訊息，為提醒朋友才在社群發文，事後已在網友提醒下立即刪文，也深具悔意，檢察官考量顏年僅18歲且已婚育有 1 子、現懷孕 7 月；簡男年僅20 歲，2 人均年輕識淺，因一時失慮而犯罪，均無犯罪前科紀錄，做法治教育及緩起訴處分，以利自新。

市府衛生局提醒，疫情升溫，目前有發現網路傳出不實訊息，並於社群、LINE傳播，造成恐慌，確診足跡與防疫資訊由指揮中心公布，網路謠言不可輕信，市民朋友勿驚慌、需查證。若傳播疫情謠言或不實訊息，最高可處300萬元罰金、3年有期徒刑。

簡姓女子因為傳假訊息，日前被警方傳訊到案。記者卜敏正／攝影
簡姓女子因為傳假訊息，日前被警方傳訊到案。記者卜敏正／攝影

嘉義 衛生局 假訊息

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