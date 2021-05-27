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獨／新店隨機殺人一審判死 凶嫌王秉華吐開庭未道歉原因

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

男子王秉華去年3月在新北市新店區犯下隨機殺人案，起訴後，至今羈押在台北看守所；日前，他透過羈押期滿釋放的友人反映所內生活狀況與心境，表示自己每天都抄寫佛經和畫佛像迴向給死者林姓男子，透過冥想等方式，祈求原諒和心靈平靜。

王秉華雖被羈押，但沒有禁止通信接見，依監獄相關規定，每天可接見一次，所以偶有親友會客；如果是家人會客，配合家人茹素關係，菜色多半是馬鈴薯和水煮蛋。若是朋友會客，有時會有烤雞、炸雞等葷菜，會透過所內雜役與其他房間收容人分食。

王的朋友表示，王羈押至今一年多，因為在獄中有伏地挺身、仰臥起坐和倒立健身，身型精瘦，平日一、三、五放封也在操場散步走動，偶爾會與身旁的人聊天，不避諱談自己的案子。談論案子時，他的情緒也相當平靜，沒有什麼情緒起伏，甚至旁人想婉轉詢問，他還會告知「直說無妨」。

另外，王秉華透過朋友表示，自己被關在看守所近一年，這段時間思考了很多問題，也試過很多方式尋找心靈依託，但去年12月之前，始終無法相信自己犯下殺人重罪，直至最近透過冥想和書本裡找到的心靈療程，慢慢找回平靜。

王秉華說，曾想過在法庭上向林男家屬道歉，但第一次開庭時，因為對環境陌生，旁聽席又坐滿記者，一時緊張，所以沒說出口。

王也說，自己是低收入戶，家境不富裕，且能力有限，但還是想用自己的方式尋求死者林姓男子的原諒，所以每天都在抄寫佛經和畫佛像迴向給林男，也希望再有機會向林男家屬道歉。

男子王秉華與妻子吵架，去年3月持刀隨機刺死路人，昨天被台北地院判處死刑。記者陳俊智／翻攝
男子王秉華與妻子吵架，去年3月持刀隨機刺死路人，昨天被台北地院判處死刑。記者陳俊智／翻攝

殺人

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