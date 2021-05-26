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疫情延燒洗錢手法推陳出新 調查局邀美日澳研討對策
新冠肺炎疫情期間衍生犯罪類型多元，不法集團為隱匿犯罪所得，洗錢手法推陳出新，調查局去年在美國執法機關協助下，逮捕兩位逃往大陸，再赴美國的重大金融詐欺與洗錢罪犯，最後押回台灣受審，為強化情資及國際合作交流，調查局26日邀請美日澳等國舉辦「洗錢防制國際研習營」，以洗錢防制做為研討主題。
法務部長蔡清祥指出，今年是調查局連續第4年舉辦（GCTF）執法研習營，包括2018年「打擊跨境犯罪及美鈔、護照鑑識國際研習營」、2019年「打擊公私部門貪瀆國際研習營」、2020年「打擊新冠肺炎疫情相關犯罪國際研習營」。
由於疫情依然嚴峻，導致假訊息與金融詐騙層出不窮，實體與虛擬貨幣洗錢等犯罪更為猖獗，今年選定以洗錢防制做為年度主題，舉辦國除台灣調查局外，還有美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會（JTEA）及澳洲辦事處（AO），以線上會議方式研討洗錢防制作為。
今年（GCTF）研習營邀請美國、澳洲與日本執法精英，以及「亞太反洗錢組織」秘書長Gordon Hook擔任講師；調查局也安排2位調查官針對跨國洗錢與虛擬資產查扣等案例，與全球執法人員分享實務經驗。
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