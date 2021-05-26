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雲林鄉下私娼寮假停業真交易 主客3人遭警送辦

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導

國內疫情嚴峻，中央昨天宣布全台三級警戒延長至6月14日，未料雲林縣東勢鄉竟還有一處私娼寮假關門真營業，警方執勤時當場查出不法，依法將尋芳客及私娼共3人送辦。

台西警分局東勢分駐所所長許家銘，及員警王銘尉、江奕綾5月21日晚上11時許，於東勢鄉內執行八大行業查察勤務，銳眼發現正有一名男子形跡可疑走進東南村嘉芳北路一處民宅，經查確認該處是私娼寮。

由於現在國內疫情持續升溫，防疫是相當嚴肅且慎重之事，警方當下見苗頭不對，機警派員埋伏，果真查獲私娼寮違規營業，當場逮獲38歲許姓嫖客，及56歲陳姓、55歲張姓私娼，三人分別坦承確有從事性交易。

台西警分局指出，全案依違反社會秩序維護法，及傳染病防治函送縣衛生局裁罰；針對全台防疫已進入三級警戒，呼籲相關業者務必落實停止營業等防疫措施，避免成為防疫破口。

雲林警方日前在東勢鄉下查獲私娼寮未遵守防疫規定違規營業，將嫖客及業者共3人函送縣衛生局裁處。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方日前在東勢鄉下查獲私娼寮未遵守防疫規定違規營業，將嫖客及業者共3人函送縣衛生局裁處。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方日前在東勢鄉下查獲私娼寮未遵守防疫規定違規營業，將嫖客及業者共3人函送縣衛生局裁處。記者陳苡葳／翻攝
雲林警方日前在東勢鄉下查獲私娼寮未遵守防疫規定違規營業，將嫖客及業者共3人函送縣衛生局裁處。記者陳苡葳／翻攝

疫情 三級警戒 衛生局

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