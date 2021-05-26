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仰德大道車禍一審判刑 死者家屬傷者共求償6550萬元

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷，士林地方法院今天依過失致死罪分別判處泵浦車工程行陳美蘭4年2月徒刑，負責維修的技師盧志宏3年6月徒刑，死者家屬及傷者共計對陳等人，刑事附民事求償共計高達6550萬元。

士林地院歷經三年審理，認定信詠工程行負責人陳美蘭必須對泵浦車嚴重超載四分之一、手煞車移除，導致下坡路段無法有效煞車負責；真銓材料行技師盧志宏，則須對泵浦車的後差速器減速驅動齒輪固定螺帽的插銷斷裂致固定螺帽鬆動，中央傳動軸掉落，引擎煞車無法使用負責。

判決指出，陳美蘭與部分死者家屬及傷者和解，已支付賠償金，但還有部分人員未和解，提出刑事附民事求償訴訟；盧則沒有與被害人和解。

陳姓死者家屬2人，已和陳美蘭和解，對盧志宏提出共936萬餘元。何姓死者一家人，何父母、本案重傷者柯女、傷者何男共4人，分別提出求償，金額共計1866萬元。

當時要去上班途中的陳姓警察，及其父母，對信詠工程行、陳美蘭、陳的父親、盧志宏及盧的父親等人，共求償1748萬餘元。

翁啟惠的姪兒翁竟期死亡，2名家屬對信詠、陳美蘭、陳的父親，盧志宏、盧的父親等，共計求償2千萬元。全數刑附民原告11人共計對盧等人求償，金額高達6550萬餘元，原告不需支付裁判費。

2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷。圖／本報資料照片
2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷。圖／本報資料照片

車禍 仰德大道 陽明山

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