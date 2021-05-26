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假冒陳時中名義散布謠言 調查局追查發現竟是民代所為
疫情嚴峻，有民眾卻趁機散布不實謠言，造成社會動盪，法務部調查局為此持續打擊不實訊息，今天查獲三人涉嫌散佈不實謠言，其中一起還是嘉義一名吳姓民意代表所為，詢後均依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送。
調查局調查，PTT 上出現多則假消息，有指稱「緯來電視台有員工家屬確診，全公司已停班！距離封城還有幾集可以逃？」，還有「一個新確診病例的家人，一人在長榮上班，一人在萬海上班」等，造成網友恐慌，經查分別為一名吳姓男子、何姓男子，消息來源分別為緯來電視台保全與家人，但他們未經查證就將訊息發文。
調查局另外發現，LINE謠傳「台灣衛福部長陳時中提醒大家，再次強調：別出門，端午節(6月25日) 過後，再看疫情控制情況!警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生!這場瘟疫比17年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大。如果出了特效藥，也只能保命，僅此而已!出門前想想你家人，別連累家人，能不出門就不出門，大家一起轉發吧!這是一場戰役，不是兒戲，收起你盲目的自信和僥倖心理，也收起你事不關己高高掛起的態度，在這場戰役中沒有局外人!在家!在家!在家!不要點讚!求轉發! --陳時中」的不實訊息，竟是嘉義一名吳姓民意代表所發。約談吳姓民代後，他坦承散佈消息，宣傳是在Line群組看到後就轉傳，只是想提醒親友，未料因未查證事實而違法。
調查局提醒民眾，不實訊息層出不窮，嚴重危害社會安定，調查局將持續積極查辦假訊息案件，提醒民眾接收訊息轉傳前，應先小心求證消息事實。
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