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女被檢舉在公司群組傳疫情謠言 部分真部分過時不起訴

聯合報 / 記者王怡蓁／新北即時報導

桃園劉姓女子今年1月間用line在公司群組中張貼「疾管署公布的6例在新店……，台北的朋友不要去雙和醫院，有確診者在雙和醫院，桃園署立醫院封院，有醫師確診」等訊息，被警方依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦，新北地檢署認為劉女的訊息部分為真，部分只是過時資訊，非不實訊息，今天不起訴處分。

檢警調查指出，劉女張貼在公司line群的訊息中有許多資訊，第一個部分是「疾管署公布的6例在新店……，台北的朋友最近不要去雙和醫院，32例在雙和醫院」。檢方指出，這部分是去年2月底中央流行疫情指揮中心公布的個案，內容已過時，並非不實。

另外，「桃園署立醫院封院，有醫師確診」，今年1月12日指揮中心公布國內新增2例病例，針對疫情要求醫院採取防疫措施，18日因應院內感染事件，啟動該醫院的防治措施，22日啟動部桃專案，雖未達指揮中心的「封院」標準，但醫院採只出不進、清空管制等措施，對民眾來說形同封院，因此劉女應無法辨別上述內容是不實的訊息。

再者是「台北市聯合醫院可能有醫師感染」的內容，指揮中心也曾宣布北北桃醫院的管制措施，劉女推測台北市聯合醫院可能有醫師感染而不准探病者入內，難以認定她散布不實訊息。

她另提到桃園有多家購物中心封館消毒，要大家戴好口罩，內容所提的三家商場確實都曾在1月份進行消毒，訊息屬實。

劉女則表示沒有犯意，只是想提醒同事小心。檢方認為，散播不實訊息的犯罪要件是散佈「捏造或虛構的事實」，但劉女的資訊有些是過時，有些屬實，因此罪嫌不足，給予不起訴處分。

女被檢舉在公司群組傳疫情謠言，部分真、部分過時，獲不起訴處分。圖／聯合報系資料照
女被檢舉在公司群組傳疫情謠言，部分真、部分過時，獲不起訴處分。圖／聯合報系資料照

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