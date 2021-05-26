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假冒陳時中散布假訊息 民代遭調查局移送偵辦

中央社 / 台北26日電

網路流竄假冒中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中發言等不實訊息，調查局查出一名吳姓民代涉案，約談吳男後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送嘉義地檢署偵辦。

LINE謠傳一則不實訊息，內容為「台灣衛福部長陳時中提醒大家……這場瘟疫比17年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大。如果出了特效藥，也只能保命。」

調查局經溯源查出是南部吳姓民意代表散布，嘉義縣調查站今天約談吳男到案。吳男應訊時坦承有散布相關訊息，辯稱訊息來自LINE群組，基於提醒即轉傳他人。調查局表示，本案將依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例移送嘉義地檢署偵辦。

此外，PTT八卦版13日上午謠傳「瑞光路緯來電視台有員工家屬確診......」的不實訊息。嘉義市調查站、台北市調處共同偵辦後，查到一名吳姓男子涉案。台北市調處今天約談吳男到案，訊後移送台北地檢署偵辦。

PTT股版11日晚間謠傳「小道消息，一個新確診病例的家人，一人在長榮上班，一人在萬海上班」，基隆市調站21日約談一名何姓男子說明，何男供稱訊息來自家人，因為誤信且未經查證即留言於PTT。調查局詢後移送基隆地檢署偵辦。

特別條例第14條規定，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

網路流竄假冒中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖）發言等不實訊息，調查局查出一名吳姓民代涉案。圖/中央流行疫情中心
網路流竄假冒中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（圖）發言等不實訊息，調查局查出一名吳姓民代涉案。圖/中央流行疫情中心

肺炎 假訊息 陳時中

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