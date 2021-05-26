疫情警戒延長新北檢暫緩開庭 從嚴從速偵辦假訊息
新冠肺炎疫情警戒第三級延長至6月14日，新北地方檢察署表示，除內、外勤及具時效性、緊急性或必要性案件外，基於防疫優先原則，暫緩開庭與到案執行，提醒民眾非緊急案件避免到地檢署。不過配合中央指示，將從嚴從速偵辦散播疫情假訊息及有染疫之虞不遵行規定刑事案件，遏止假訊息擴散及疫情傳播。
新北地檢署指出，由於疫情全國疫情警戒第三級延至6月14日，基於防疫優先原則，除內、外勤及具時效性、緊急性或必要性的案件外，持續暫緩開庭與到案執行。
對於具時效性、緊急性或必要性的案件，而有實際開庭需求，新北地檢署將在偵查庭全數安裝透明隔板，並加強每日消毒，並優先以視訊連線偵訊，確保防疫安全。
新北地檢署強調，在疫情期間，新北地檢署與調查局、刑事警察局合作，從嚴從速偵辦散播疫情假訊息及有染疫之虞不遵行規定的刑事案件，遏止假訊息擴散及疫情傳播。
此外，新北地檢也持續實施彈性上下班措施，並經機關首長核准，居家辦公。居家辦公期間，地檢署公務會斟酌人力配置，調整分流居家上班，需留基本必 要人力到署上班，以維持檢察署正常公務運作之人力調配。不過，遇有緊急公務，如有必要時，居家辦公同仁應儘速回署處理。
新北地檢指出，若有接觸居家隔離者、居家檢疫者、疑似病例者及確診病例者等有感染風險的同仁，得經機關首長核准，居家辦公。
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