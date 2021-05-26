海巡雷操手瞎掰可助走私香菇騙120萬 更一審仍判3年半

林姓男子4年前欲走私大陸香菇，找上從海巡署退伍的曹姓男子探問，曹和服役中的游姓雷達操作員密謀，向林佯稱可幫忙安排漁船接駁；林先後交付120萬元，事後才知上當。宜蘭地方法院依貪汙治罪條例判游、曹3年6月徒刑，褫奪公權4年，另依洩密罪處游2月得易科罰金之刑。台灣高等法院更一審今改判曹2年6月徒刑，褫奪公權3年，游上訴遭駁。

游男2014年11月間任職海巡署北部分署第一巡防區指揮部，擔任上等兵，翌年1月起負責操作雷達，監看海面漁船出現在雷達上的動態、軌跡，並通報可疑船隻。曹和游曾是同袍，2015年1月間退伍。

林姓男子因想自大陸走私香菇，游、曹得知後，由曹向林謊稱可幫代為連絡漁船接駁，且負責看雷達的游將不會通報，可幫忙掩護農產品進口，不過「需要120萬元」。

雙方約定以40萬元為訂金、80萬為尾款，2017年7、8月間，林先交給游40萬元。游、曹拿到錢後，不但沒連繫船隻，還向林詐稱「大陸漁船曝光了」，要先交付80萬元才會有漁船願意接駁。只是林付清款項後，兩人未辦事，林氣得討錢，曹只好返還80萬元。

因游無力返還，林要求游利用海巡署「安檢資訊系統」找出沒有走私前科的船隻，讓他走私計畫不被發現。游自2017年10月起至2018年1月12日止，以自己或小組長的名義登入安檢系統，查詢6艘船筏基本資料後，再用手機翻拍、透過微信洩漏給林。

一審判決後，游、曹埋怨「判太重」上訴，還希望能緩刑。他們辯稱犯行應只是「詐欺」，而不是貪汙治罪條例「利用職務上之機會詐取財物」罪。

高等法院更一審認為，直至前審審理時，游、曹都坦認犯貪汙治罪條例利用職務上之機會詐取財物罪，在本案審理時也都歷次供述都是出於自由意志，且林在付款前就知道游是雷操手，認定檢方起訴罪名無誤。