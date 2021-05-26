男大生持開山刀追砍學長渾身血 一審判4年10月

台南地院合議庭審理後，認游姓男大生犯殺人未遂罪，處4年10徒刑，可上訴。圖／本報資料照

游姓男大生去年3月間就讀南台科大時，與黃姓學長在中西區酒吧飲酒後發生爭執，遭徒手毆傷，懷恨在心，他同年6月10日晚間7時在宿舍地下室停車場，發現黃走在坡道，持安全帽朝其頭、背揮擊，又返回宿舍持開山刀追砍，經緊急送醫倖免於死，游打110自首，台南地院審理時向家屬致歉，但家屬要法官還兒子一個公道，最後判游犯殺人未遂罪，處4年10徒刑，可上訴。

檢警調查，游與丁姓女友、黃姓學長及薛姓女同學4人，去年3月18日凌晨1時，中西區酒吧飲酒完畢欲離開時，黃因故與游發生爭執，徒手毆打後還將他壓制在地。游返回新北市住處休養數周，對黃心生不滿，在台北市士林區某刀具行購得開山刀1把，返回學校就讀時，放置在宿舍衣櫃內。

同年6月10日晚上7時5分，游與丁女在學校宿舍地下停車場，準備騎車外出購物時，剛好看到黃在停車場坡道步行，情緒上來手持安全帽追上黃，朝頭、背部揮擊數下。游餘怒未消，跑回宿舍房間，取出置放衣櫃內藏開山刀背包返回現場，自背包內取出開山刀後，朝黃的頭部接續猛力揮砍多次，黃隨即以手護頭彎腰蹲下閃躲，並往逃往警衛室。游見狀仍持刀緊追在後，因未能追上才作罷。

黃因此頭、肩及手臂多處刀傷，左手大拇指刀傷、左手掌骨骨折、硬腦膜下出血，經緊急救往奇美醫院急救，倖免於死。游撥打110電話自首。

合議庭審理時，游說，當天在地下室停車場跟前女友見面，在停車場坡道與黃對上眼，當時只想到要教訓對方，持安全帽揮擊後，擔心再次遭攻擊，才又回到宿舍持刀砍傷對方。他說，當時腦袋很混亂，直至看到黃站在超商亮光處，全身都是血，驚覺做的太過分了。

經耕莘醫院精神鑑定，認游未曾罹患如思覺失調症、雙向情緒障礙症等情緒疾患，主要因其性格特質、因應技巧、情緒調節能力不佳，使他見到黃時產生強烈情緒，致使理智判斷、衝動控制能力減弱，衝動犯下此案。

黃表示，發生這件事情，原本預計好的東西都被打亂了，他的人生都被毀掉了，原本考上了研究所，但是他現在無法寫字，無法做事情，而且心中充滿恐懼。他提到，當時被人莫名其妙從後面用安全帽重擊，很不舒服去求救，後來聽到有人喊他名字，他突然被打，看地上發現都是他的血，後來跑到警衛室求救，當時頭很暈，但是已經都沒有痛覺了。

他說，在警衛室還要緊張看有無人衝進來，後來醫護人員來了，醫護人員在旁邊一直給他鼓勵，叫他不要睡著了，叫他撐住。

合議庭審酌，游尚在就學中，年輕識淺，因性格因素情緒調節能力不佳，使其難以調適曾遭黃毆打而產生的感受，也無法轉換不同立場思考，因而導致內在衝突難以消減而衝動犯下此案，致黃所受傷害程度甚嚴重，除生理傷害外，也造成其心理創傷及往後生活諸多影響。

同時，考量游犯罪後態度、無條件撤回對黃傷害案件告訴，並當庭向家屬表示歉意、尚未與黃成立民事和解，賠償其損害，認游犯殺人未遂罪，處4年10月徒刑。