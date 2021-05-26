遠雄創辦人趙藤雄祖墳被控涉占保安林地案 一審判無罪

財團法人遠雄文教基金會在苗栗縣後龍鎮認養的「天水園」公園，苗栗地檢署起訴控告公園內遠雄創辦人趙藤雄祖墳，涉嫌竊佔國有保安林地約27.8 坪，違反森林法、水土保持法案，苗栗地方法院今天審結，法官認定趙藤雄罪嫌不足，判決他無罪。苗栗檢方回應，等收到判決書，再研議是否上訴。

天水園公園占地800多坪，遠雄文教基金會及後來2013年更名財團法人遠雄文教公益基金會認養廣植花木，也對外開放，檢察官約3年前起訴趙藤雄未經管理機關同意，祖墳2009年秋天遷葬天水園，設置趙氏許進、趙氏腰之墓，另於2016年夏天設置趙母洪夫人墓及金爐，涉嫌占用保安林地，違反水土保持法及森林法。

法官調查，檢察官所提證據，難以認定趙藤雄主觀上知悉土地為保安林，依土地登記謄本、土地建物查詢資料的土地使用類別、地目、使用分區，分別記載「國土保安用地」、「原」、「特定農業區」，惟國土保安用地依區域計畫法施行細則規定是指供國土保安使用者，非僅指保安林。

後龍鎮公所雖於2004年間即曾發文向基金會表示土地是保安林地，但無相關證據證明趙藤雄親自閱覽，或經他人告知函文詳細內容，此外，趙藤雄雖曾2004年間參加本案土地代管協調會，但農委會林務局未派員參與，也沒有關於保安林地使用限制的相關會議紀錄，林務局也未依規定，在保安林地設立解說標示牌，且距離本案墳墓及金爐約150至200公尺處，即為大片墳墓區，尚難僅由植被、景觀推知本案土地是保安林。