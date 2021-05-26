欲撤銷重啟核四公投提案 環團與民眾非利害關係人敗訴

重啟核四公投自中選會成案後，台灣環境保護聯盟及楊姓民眾等4人不服，提告想撤銷該公投案。台北高等行政法院認為環保聯盟為社團法人並非自然人，與楊等3人都非利害關係人，今判敗。圖／聯合報系資料照

中選會決議重啟核四公投成案後，台灣環境保護聯盟及楊姓民眾等4人不服，提告想撤銷該公投案。台北高等行政法院審理後，認為環保聯盟為社團法人並非自然人，與楊等3人都非利害關係人，當事人不適格，今判1法人及3自然人都敗訴，可上訴。

黃士修作為重啟核四公投領銜人，向中選會提出全國性公民投票案，該提案主文為「您是否同意核四啟封商轉發電？」。經中選會會議決議審議通過，並先後函請戶政機關查對，認符合公民投票法所規定提案人人數及連署人數。

之後，中選會委員會議決議「公投提案成立，並依序編號為全國性公民投票案第17案」，中選會並即公告公投第17案成立。環保聯盟等人不服，以利害關係人身分先提起訴願，經訴願決定不受理後，再提起行政訴訟。

合議庭指出，公投法制定依據憲法主權在民原則，公投人所行使的參政權為「權力」，而非「權利」。公投法僅賦予「提案人領銜人」於一定情形下有提起司法救濟的主觀公權利，未採一般人均得提起救濟的公益訴訟制度。

公投法所規範「公民投票」行為，目的在補強民主代議制度功能上不足，著重在國民多數意見之呈現，而非呈現國民個人法益保護，故無法結合「保護規範」理論，而導出「投票權人依公民投票法而享有爭執舉辦公民投票決定行政作為的主觀公權利」。

且公投權人對於公投案，既仍可自行決定其是否要到場投票，以及其投票時所圈選內容為何，則其個人意志表達並不受任何外力掌控。因此，楊等人主張損害，應屬其等推測公投結果可能發生的影響，並非其主觀權利或法律上利益所受損害。

此外，環保聯盟為社團法人，並非自然人，依公民投票法第7條規定並沒有公民投票權，既無公民投票人所行使之參政權「權力」，也非原處分的法律上利害關係人，應予駁回。