快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮罷工空服員遭偷拍胸 檢警追出竟是記者散布不雅照

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

長榮空服員2019年6月發動罷工期間，網路傳出1名空服員遭偷拍露胸畫面，檢警追查逮到1名范姓前記者散布影片。圖為示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照
長榮空服員2019年6月發動罷工期間，網路傳出1名空服員遭偷拍露胸畫面，檢警追查逮到1名范姓前記者散布影片。圖為示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照

長榮空服員2019年6月發動罷工期間，網路傳出1名空服員遭偷拍露胸畫面，檢警追查逮到1名范姓前記者散布影片，范坦承「受同好教唆才傳影片到群組」但堅決否認偷拍；法院考量他允諾賠空服員15萬元和解，依妨害秘密罪判他拘役30日，緩刑2年，另被訴偷拍部分判無罪，可上訴。

檢警調查，范男之前是某網媒攝影記者，2019年6月22日到長榮航空採訪罷工時，從不明人士取得空服員被從上往下偷拍胸部的隱私照片，范就下載存在手機內，當天早上10點再傳到有7人以上的LINE群組，後因成員要求，他就再傳空服員被偷拍的影片。

因當時不雅照片、影片在網路流傳，其中1名空服員在罷工現場彎腰整理物品，因穿著寬鬆上衣，就遭人偷拍，被害人不堪受辱提告，轄區蘆竹分局循線逮捕范，檢方偵結依散布、竊錄他人非公開之身體隱私部位等罪嫌起訴他。

審理時，范男堅決否認有偷拍，辯稱他是受到群組內同好的教唆，才會將網路上搜尋到的這些照片影片上傳，法院勘驗畫面，雖無法清楚辨認被害人有無穿內衣，未見乳暈乳頭，但拍到她彎腰側身乳房露出一部分，可見范主觀有故意散布。

法院考量，范無前科，卻為滿足同好要求上傳不雅照，侵害空服員隱私，考量他坦承、賠償對方15萬元和解，當庭道歉並獲原諒，依2個散布竊錄之他人非公開之身體隱私部位內容罪，各判拘役20日，應執行拘役30日，緩刑2年。

另檢方起訴偷拍部分，法院認為，依警方現場蒐證畫面，並沒拍到范和空服員同在現場，也無范朝空服員角度拍攝的畫面，根據范被扣案檔案，也難是原始檔，另比對上傳時間且在場還有多名記者拍攝罷工活動，難排除是其他不明人士偷拍上傳，該部分判無罪。

空服員 偷拍 罷工

延伸閱讀

她洗澡遭色鄰居偷拍他下場出爐！失業判刑還要再賠20萬

在公司更衣室天花板架設針孔 竹科工程師遭判刑7月

北市男大生偷拍女同學上廁所 還將照片傳上電腦遭起訴

女學生逼博士女鋼琴師赴摩鐵 還偷拍裸照讓她丈夫撿到

相關新聞

長榮罷工空服員遭偷拍胸 檢警追出竟是記者散布不雅照

長榮空服員2019年6月發動罷工期間，網路傳出1名空服員遭偷拍露胸畫面，檢警追查逮到1名范姓前記者散布影片，范坦承「受同...

仰德大道車禍／泵浦車煞車失靈！搬差速器上法庭 找斷裂時間點咎責

2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷，肇事三大原因是車輛嚴重超重、移除手煞車，及後差速器插銷插銷斷裂。士林地方法院一審...

住院不滿隔床打呼聲！ 他痛毆對方致死 檢殺人罪起訴

嘉義縣張姓男子日前因病收住在某醫院精神科病房A床，因為不滿同房B床另一張姓患者睡覺打呼聲，張重毆B床張男重傷致死，還打傷...

鑫棧虛擬貨幣工作室盜領泰達幣 8年級首腦涉洗錢遭訴

「鑫棧虛擬貨幣交流」工作室負責人蔡宗霖，涉嫌利用「BITOPRO」虛擬通貨交易系統平台Bug漏洞，以不正指令輸入「BIT...

新婚不到1年 人妻和男友上汽旅 孤男寡女脫到剩1件內褲

張姓人妻新婚不到1年，卻在外和林姓男子交往還一起上汽旅、出遊，張的先生察覺異狀，自行蒐證拍下他們逛街牽手十指緊扣畫面，還...

花博公園動漫展 女露「黑森林」稱社會實驗 公然猥褻判3月刑定讞

台北市花博公園「爭豔館」去年7月舉辦台灣動漫創作展，李姓女子到場拍照，沒穿內褲露出「黑森林」，被訴妨害風化罪，台北地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。