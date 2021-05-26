長榮罷工空服員遭偷拍胸 檢警追出竟是記者散布不雅照

長榮空服員2019年6月發動罷工期間，網路傳出1名空服員遭偷拍露胸畫面，檢警追查逮到1名范姓前記者散布影片。圖為示意圖，非新聞當事者。圖／聯合報系資料照

長榮空服員2019年6月發動罷工期間，網路傳出1名空服員遭偷拍露胸畫面，檢警追查逮到1名范姓前記者散布影片，范坦承「受同好教唆才傳影片到群組」但堅決否認偷拍；法院考量他允諾賠空服員15萬元和解，依妨害秘密罪判他拘役30日，緩刑2年，另被訴偷拍部分判無罪，可上訴。

檢警調查，范男之前是某網媒攝影記者，2019年6月22日到長榮航空採訪罷工時，從不明人士取得空服員被從上往下偷拍胸部的隱私照片，范就下載存在手機內，當天早上10點再傳到有7人以上的LINE群組，後因成員要求，他就再傳空服員被偷拍的影片。

因當時不雅照片、影片在網路流傳，其中1名空服員在罷工現場彎腰整理物品，因穿著寬鬆上衣，就遭人偷拍，被害人不堪受辱提告，轄區蘆竹分局循線逮捕范，檢方偵結依散布、竊錄他人非公開之身體隱私部位等罪嫌起訴他。

審理時，范男堅決否認有偷拍，辯稱他是受到群組內同好的教唆，才會將網路上搜尋到的這些照片影片上傳，法院勘驗畫面，雖無法清楚辨認被害人有無穿內衣，未見乳暈乳頭，但拍到她彎腰側身乳房露出一部分，可見范主觀有故意散布。

法院考量，范無前科，卻為滿足同好要求上傳不雅照，侵害空服員隱私，考量他坦承、賠償對方15萬元和解，當庭道歉並獲原諒，依2個散布竊錄之他人非公開之身體隱私部位內容罪，各判拘役20日，應執行拘役30日，緩刑2年。

另檢方起訴偷拍部分，法院認為，依警方現場蒐證畫面，並沒拍到范和空服員同在現場，也無范朝空服員角度拍攝的畫面，根據范被扣案檔案，也難是原始檔，另比對上傳時間且在場還有多名記者拍攝罷工活動，難排除是其他不明人士偷拍上傳，該部分判無罪。