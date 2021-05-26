仰德大道車禍／泵浦車煞車失靈！搬差速器上法庭 找斷裂時間點咎責

2017年陽明山仰德大道混凝土泵浦車車禍。圖／本報資料照片

2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷，肇事三大原因是車輛嚴重超重、移除手煞車，及後差速器插銷插銷斷裂。士林地方法院一審審理3年，歷經繁雜的車輛鑑定、勘驗事故車輛差速器等，認定混凝土泵浦車所屬的信詠工程行負責人陳美蘭、真銓材料行技師盧志宏，2人的行為與肇事結果有「常態關聯性」且沒有反常的因果歷程，依過失致死罪判刑。

肇事的泵浦車限重15公噸，經測量為20.16公噸，嚴重超載四分之一，手煞車系統已移除而無法作用，煞車系統是複式倍力煞車系統，即高壓空氣輔助液壓煞車系統。

2017年7月19日，阮姓司機駕車行駛在陽明山仰德大道三段下坡路段，發現「沒煞車」欲以排檔即切換成低速檔引擎煞車、腳踩煞車及拉手煞車均無效果後，肇事碰撞前約1分鐘，要求同車的江男跳車拿排氣管旁的木頭協助阻擋，但來不及阻擋失控衝撞22輛車、及房屋，釀成4死9傷慘劇。

合議庭指出，泵浦車因後差速器減速驅動齒輪固定螺帽脫落，致中央傳動軸後端處「碰！」掉落於地面，導致下坡路段「無法正常操作引擎煞車」，且泵浦車行經北投紗帽山、仰德大道數公里至事故地點，一路在下坡路段，司機勢必頻繁點放踩踏煞車，鑑定指出，該車在腳踩煞車消耗空氣壓力4次後，已無足夠空氣壓抑提供煞車，所以無法達到減速用途。

為何車輛的引擎煞車、液壓煞車均無法發生效能？合議庭歷經漫長審理，還把整顆後差速器搬到法庭上勘驗，法庭上眾人爭論差速器「內部插銷斷裂的時間點」

合議庭採取台灣區汽車修理工業同業公會鑑定人黃道易鑑定、販售差速器的張姓廠商詞證，認定車輛後差速器減速驅動齒輪固定螺帽上的插銷，在2016年12月7日盧志宏更換後差速器時，該插銷活動端「已斷裂」並非在使用過程中，因外力破壞而斷裂，也無其他可能在更換後使用過程中斷裂。

盧的辯護人稱，盧更換差速器「僅裝上4顆螺絲」合議庭認定，維修者的工作不是拆解差速器，也不是只確認外觀，而是在拆解、裝修過程需確認零件是否完好、就定位。後差速器固定螺帽及插銷皆為舊品，插銷長度近20公分，高度高過螺帽，盧在檢查時，外觀一眼可見是舊品，更換零件的基本義務，就是確認「插銷是否有效貫穿固定螺帽」以確認「中古的」後差速器是否堪用，絕非苛責要對內部是否有瑕疵負責。

盧在2017年4月25日，接獲阮稱「車輛有點抖動」後，沒注意固定螺帽鬆動而產生撓性過大發生的震動，只換了中央傳動軸，沒有看內部的減速驅動齒輪螺帽是否有有效貫穿、固定之插銷等安全性檢查，輕率地把車輛給阮使用。

陳美蘭辯稱，車禍事故是中央傳動軸掉落導致煞車系統失效，與手煞車無關；辯護人則稱司機在事故前曾停車，但仍執意行駛製造車輛故障風險，車禍事故是反常的因果歷程，不能歸責於陳美蘭。

判決指出，行為人製造一個法律所不容許的風險，此風險在具體歷程中實現，致構成要件發生結果，且行為、結果間，未產生重大因果偏離，認定具有「常態關聯繫性」可歸責行為人。陳美蘭知悉泵浦車有無手煞車、嚴重超重等重大瑕疵，卻視而不見容任車輛上路，導致發生事故，行為及結果間有相當因果關係，非屬於「反常的因果歷程」不採信陳美蘭及辯護人說詞。

合議庭審酌，盧志宏是專業車輛維修員，更換後差速器時，未檢查連接「中央傳動軸之減速驅動齒輪固定螺帽上之插銷」是否能有效固定螺帽，致螺帽脫落，造成中央傳動軸掉落，致引擎煞車失效、液壓煞車無法發生效能，為肇事主要、直接原因。

陳美蘭是車輛實際管理者，明知嚴重超載、手煞車拆除，竟容任車輛上路，致車輛在下波路段引擎煞車及液壓煞車均失效時，無手煞車減速，車輛超重致煞車系統作用不良，更加劇車速及撞擊程度，應負責過失責任。

兩人均知道車齡高、車況不佳，此大型工程車輛，如功能異常，致駕駛失控勢當造成重大危害，卻輕忽保持車輛合於正常安全行駛之注意義務。全案今天上午宣判，陳美蘭、盧志宏犯過失致人於死罪，分別判處4年2月、3年6月徒刑。可上訴。