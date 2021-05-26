鑫棧虛擬貨幣工作室盜領泰達幣 8年級首腦涉洗錢遭訴

「鑫棧虛擬貨幣交流」工作室負責人蔡宗霖，涉嫌利用「BITOPRO」虛擬通貨交易系統平台Bug漏洞，以不正指令輸入「BITOPRO」平台內，進而製作不實財產取得紀錄，盜領泰達幣、乙太幣逾2千萬；台北地檢署今依妨害電腦使用、洗錢等罪起訴8年級首腦蔡宗霖、黃文俞夫妻檔及成員共9人，建請法院沒收不法所得。

蔡宗霖是「鑫棧虛擬貨幣交流」工作室負責人，李思慧曾任鑫棧工作室美編及教室出租窗口，配偶陳楷寯與張修豪曾任鑫棧工作室業務，張修豪另負責行銷廣告影片製作；蔡宗霖配偶黃文俞不定時參與該工作室活動，也是有關人員。

「BITOPRO」是英屬維京群島商幣託科技公司，委由台灣分公司開發應用程式（app），該應用程式原存有漏洞(俗稱程式bug)，若當客戶以不同手機或網路設備，登入同一個「BITOPRO」帳戶，點選單筆虛擬通貨或台幣提領、出售或不同虛擬通貨間交易後，在相近時間區間內各自按下「確認」及「取消」時，系統即產生錯帳結果。

泰達幣（USDT）」是熱門虛擬貨幣之一，最大特點就是與美元等值。蔡宗霖等9名網路詐欺集團成員，在幣託公司申請帳號，利用平台無法即時更新的漏洞，重複操作泰達幣的兌換、賣出及提領。

該集團去年底至今年1月間，涉溢領大批泰達幣，再將提領的泰達幣轉至其他成員經營的虛擬貨幣交易平台，隱匿犯罪所得上千萬元，事後蔡宗霖、陳俊宇、陳楷寯各獲250萬元不法所得，林哲佑分到150萬元。