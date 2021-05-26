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住院不滿隔床打呼聲！ 他痛毆對方致死 檢殺人罪起訴

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導

嘉義縣張姓男子日前因病收住在某醫院精神科病房A床，因為不滿同房B床另一張姓患者睡覺打呼聲，張重毆B床張男重傷致死，還打傷到場處理的洪姓護理師，檢察官偵訊後依殺人、違反醫療法等罪嫌起訴。

檢警調查，住A床歲張嫌與住B床67歲張男無宿怨，A床張嫌今年2月22日晚間10時許，不滿B床張姓男子睡覺打呼聲，兩人發生爭執，A床張出手重毆對方的頭、胸部， 造成B床張男胸部鈍傷、頸椎骨折、血、氣胸傷害。

洪姓護理師接獲通知病房出現撞擊聲，到病房查看時，張嫌因為情緒激動，壓制洪姓護理師雙手，還咬傷她的左食指、臉部，妨害其執行醫療業務，洪立即叫另一名男性助理員幫忙制止，並通報醫院報警。

檢方偵辦過程，除詢問相關當事人，也要求張嫌到醫院做精神鑑定，報告指出，張男涉案行為當時，雖受精神障礙影響，但仍保有部分現實判斷能力與行為控制能力。

據了解，張嫌多年前曾動過頭部手術，情緒有時會失控，並非衛生局列管思覺失調症患者，家屬指其常有脫序行為，會在家隨地大小便，就醫後才收治精神科病房。

張姓男子今年2月住院時，不滿隔床患者打呼聲太大，痛毆對方致死，檢察官今依殺人罪起訴。記者卜敏正／攝影
張姓男子今年2月住院時，不滿隔床患者打呼聲太大，痛毆對方致死，檢察官今依殺人罪起訴。記者卜敏正／攝影

護理師 患者 衛生局

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