住院不滿隔床打呼聲！ 他痛毆對方致死 檢殺人罪起訴

嘉義縣張姓男子日前因病收住在某醫院精神科病房A床，因為不滿同房B床另一張姓患者睡覺打呼聲，張重毆B床張男重傷致死，還打傷到場處理的洪姓護理師，檢察官偵訊後依殺人、違反醫療法等罪嫌起訴。

檢警調查，住A床歲張嫌與住B床67歲張男無宿怨，A床張嫌今年2月22日晚間10時許，不滿B床張姓男子睡覺打呼聲，兩人發生爭執，A床張出手重毆對方的頭、胸部， 造成B床張男胸部鈍傷、頸椎骨折、血、氣胸傷害。

洪姓護理師接獲通知病房出現撞擊聲，到病房查看時，張嫌因為情緒激動，壓制洪姓護理師雙手，還咬傷她的左食指、臉部，妨害其執行醫療業務，洪立即叫另一名男性助理員幫忙制止，並通報醫院報警。

檢方偵辦過程，除詢問相關當事人，也要求張嫌到醫院做精神鑑定，報告指出，張男涉案行為當時，雖受精神障礙影響，但仍保有部分現實判斷能力與行為控制能力。