新婚不到1年 人妻和男友上汽旅 孤男寡女脫到剩1件內褲

張姓人妻新婚不到1年，卻在外和林姓男子交往還一起上汽旅、出遊，張的先生察覺異狀，自行蒐證拍下他們逛街牽手十指緊扣畫面，還目睹2人共處一室，林赤裸僅穿1條內褲畫面，對妻子、林男求償160萬元；法院審酌孤男寡女共赴汽旅等，判張、林應賠償張夫20萬元，可上訴。

張的先生主張，和妻子結婚不到1年，老婆就和林男發生不正當男女關係，2人不但獨處一室，還在路上牽手逛街十指緊扣，舉止相當親密顯非普通朋友情誼，像是熱戀中情侶，後來又一起上汽車旅館過夜多次並依同出遊。

他還說，去年4月25日他協同員警到對方租屋處，當場見2人共處一室，且林下半身只穿一條內褲，認為妻子和林男已不是單純朋友，已經破壞他的婚姻，造成自己精神上極大痛苦，更導致他憂鬱、失眠，對2人求償160萬元。

對此，張女對先生提出的蒐證照片、影片多有爭執，表示多數僅拍到背影，不能證明其中男子就是林男，且當時先生到租屋處時，都沒見到任何警務人員，對方卻逕自翻東翻西、拍照，顯以逾越比例原則，否認和林男有不正當男女關係。

林男則說，和張女僅是朋友，張也曾說其前男友會對她動粗，但沒有提到結婚，2人雖有一起去某商旅但住不同間，直到去年4月看到張的離婚協議說才知她有家室，當時張夫闖入他也有穿上衣。

法院查，張、林曾共同進出台中、桃園的汽車旅館，並在路上牽手走路，在租屋處被發現時，林也確實僅穿著1條內褲，雖無2人性行為證據，但孤男寡女共赴旅館、僅穿內褲，又在路上牽手等，顯已逾越普通朋友社交分際。