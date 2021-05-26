快訊

雨下到中南部了！對流雲系發展旺 7縣市大雨特報

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新婚不到1年 人妻和男友上汽旅 孤男寡女脫到剩1件內褲

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

張姓人妻新婚不到1年，卻在外和林姓男子交往還一起上汽旅、出遊，張的先生察覺異狀，自行蒐證拍下他們逛街牽手十指緊扣畫面，還目睹2人共處一室，林赤裸僅穿1條內褲畫面，對妻子、林男求償160萬元；法院審酌孤男寡女共赴汽旅等，判張、林應賠償張夫20萬元，可上訴。

張的先生主張，和妻子結婚不到1年，老婆就和林男發生不正當男女關係，2人不但獨處一室，還在路上牽手逛街十指緊扣，舉止相當親密顯非普通朋友情誼，像是熱戀中情侶，後來又一起上汽車旅館過夜多次並依同出遊。

他還說，去年4月25日他協同員警到對方租屋處，當場見2人共處一室，且林下半身只穿一條內褲，認為妻子和林男已不是單純朋友，已經破壞他的婚姻，造成自己精神上極大痛苦，更導致他憂鬱、失眠，對2人求償160萬元。

對此，張女對先生提出的蒐證照片、影片多有爭執，表示多數僅拍到背影，不能證明其中男子就是林男，且當時先生到租屋處時，都沒見到任何警務人員，對方卻逕自翻東翻西、拍照，顯以逾越比例原則，否認和林男有不正當男女關係。

林男則說，和張女僅是朋友，張也曾說其前男友會對她動粗，但沒有提到結婚，2人雖有一起去某商旅但住不同間，直到去年4月看到張的離婚協議說才知她有家室，當時張夫闖入他也有穿上衣。

法院查，張、林曾共同進出台中、桃園的汽車旅館，並在路上牽手走路，在租屋處被發現時，林也確實僅穿著1條內褲，雖無2人性行為證據，但孤男寡女共赴旅館、僅穿內褲，又在路上牽手等，顯已逾越普通朋友社交分際。

法院審酌，張夫也提出診斷證明，可見他因婚姻被介入精神上受有相當大痛苦，審酌雙方職業收入學歷及侵害程度等，判張、林應賠償張夫20萬元。

張姓人妻和林姓男友上汽車旅館，還被發現共處一室林只穿一條內褲，法院判2人應賠償張的先生20萬元。示意圖／ingimage
張姓人妻和林姓男友上汽車旅館，還被發現共處一室林只穿一條內褲，法院判2人應賠償張的先生20萬元。示意圖／ingimage

婚姻 結婚

延伸閱讀

防小三！人妻出奇招把臉印在老公內褲上 網友實測卻出現驚人反轉

超辣人妻女星陪老公走紅毯 大家的目光都在她身上

人妻案3852被疑趴趴走 桃市府通報前出門召回未違規

老師視訊上課驚見一畫面籲「請各位爸爸自重」 笑翻萬人

相關新聞

長榮罷工空服員遭偷拍胸 檢警追出竟是記者散布不雅照

長榮空服員2019年6月發動罷工期間，網路傳出1名空服員遭偷拍露胸畫面，檢警追查逮到1名范姓前記者散布影片，范坦承「受同...

仰德大道車禍／泵浦車煞車失靈！搬差速器上法庭 找斷裂時間點咎責

2017年陽明山仰德大道車禍釀4死9傷，肇事三大原因是車輛嚴重超重、移除手煞車，及後差速器插銷插銷斷裂。士林地方法院一審...

住院不滿隔床打呼聲！ 他痛毆對方致死 檢殺人罪起訴

嘉義縣張姓男子日前因病收住在某醫院精神科病房A床，因為不滿同房B床另一張姓患者睡覺打呼聲，張重毆B床張男重傷致死，還打傷...

鑫棧虛擬貨幣工作室盜領泰達幣 8年級首腦涉洗錢遭訴

「鑫棧虛擬貨幣交流」工作室負責人蔡宗霖，涉嫌利用「BITOPRO」虛擬通貨交易系統平台Bug漏洞，以不正指令輸入「BIT...

新婚不到1年 人妻和男友上汽旅 孤男寡女脫到剩1件內褲

張姓人妻新婚不到1年，卻在外和林姓男子交往還一起上汽旅、出遊，張的先生察覺異狀，自行蒐證拍下他們逛街牽手十指緊扣畫面，還...

花博公園動漫展 女露「黑森林」稱社會實驗 公然猥褻判3月刑定讞

台北市花博公園「爭豔館」去年7月舉辦台灣動漫創作展，李姓女子到場拍照，沒穿內褲露出「黑森林」，被訴妨害風化罪，台北地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。