花博公園動漫展 女露「黑森林」稱社會實驗 公然猥褻判3月刑定讞
台北市花博公園「爭豔館」去年7月舉辦台灣動漫創作展，李姓女子到場拍照，沒穿內褲露出「黑森林」，被訴妨害風化罪，台北地方法院依公然猥褻罪判她有期徒刑3月，得易科罰金9萬元。李女上訴，台灣高等法院今駁回定讞。
李女去年7月4日與駱姓男友到台北市花博公園「爭艷館」的動漫創作展「PF（Petit Fancy）32」會場，由駱擔任攝影師拍照，李女擺姿勢時露出私處，涉嫌妨害風化。警方查辦，將李女移送台北地檢署，檢方偵結後起訴李女。
李女解釋，平常就沒有穿內褲的習慣，因為她是業餘模特兒，經驗不多，不清楚衣物拉多高有什麼樣的效果，她沒有注意到裙擺過高。她說，民眾會看到她的臀部和下體，是因為她在換腳、調整姿勢時還來不及遮，非意圖供人觀賞，是不小心露出被偷拍。
台北地院審理時，法官勸李女認罪，指露下體雖是個人行為，但會影響公眾觀瞻，願意給她自新的機會，甚至可以下緩刑判決，不希望李女後續發展受影響。李女不領情，辯稱是她拍照在調整姿勢時，被別人偷拍，而偷拍的人是她的冤家。
李女說，檢察官用以舉證她犯罪的臉書網頁，是私密社團，該社團風氣都是在反串、隨便講講，不能證明她犯罪。北院認為李女不顧公共場所他人感受，竟在只穿連身短裙、未著內褲或安全褲的狀態下，意圖供人觀覽而有令人心生厭惡的猥褻行為，敗壞社會風氣，犯後又無悔意，依公然猥褻罪處3月得易科罰金之刑。
因不服一審判決，李女上訴，並自認露出臀部不犯法，只是腳比較開、調整姿勢罷了。
高等法院參看李女在臉書社團留言「沒有，我就是在做自己，沒什麼好道歉ㄉ，這是ㄍ臨時起意ㄉ社會實驗，看看我這個根本沒出角ㄉ人露一下，會發生什麼事情，C圈會多混亂」，認為這證明她明知當時的穿著、動作有裸露下體或臀部可能，仍將裙擺拉高至腰際，並在擺姿勢時張開雙腿、裸露臀部與下體，有公然猥褻的不確定故意，駁回上訴。
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