妨害公務無罪提國賠被駁 法院：挑釁應承擔遭壓制風險

桃園60多歲湛姓男子眼部畏光，不滿八德分局員警攔查用強光照射，2度出手揮擊被壓制摔斷左腿，刑事一審依妨害公務判他拘役30日，二審則以他沒強暴逆轉無罪確定。湛再對八德分局提國賠67萬元，桃園地院審酌，湛主動挑釁應承擔被壓制風險，警方合乎比例原則，判處駁回，可上訴。

湛男主張，他自幼患有黃斑部病變、雙眼弱勢，所以極度畏光，也領有身心障礙手冊，從外觀就能輕易判斷，2019年5月16日晚上10點多，他騎機車被八德分局王姓員警攔查，許姓員警也到場支援，自己被發現無照駕駛開單，過程對警方問話不能流暢回答轉身要回家。

他表示，王員竟以強光照射他眼睛，導致相當不舒服下意識把光源揮開，王未注意他畏光誤認是攻擊，竟將他撂倒在地摔斷左腳骨折，依醫藥、10個月不能工作及精神撫慰金30萬元，對八德分局提告國賠求償共67萬1518元。

八德分局抗辯稱，湛男騎車轉彎沒打方向燈，又突然右靠、車身搖晃，攔停過程他2次揮拳，已擊中王的胸前照明燈，堪認妨害公務現行犯，且湛揮拳內心主觀意圖並非王員可知，當時天色昏暗，且湛拿出證件後又忙翻包包，若是拿出凶器後果不堪設想，還不悅說「你那麼喜歡開是不是」。

警方認為，王員綜合判斷湛男妨害公務逮捕，並無過失，且配有警械卻未使用，已選擇最小侵害手段，發現異狀時也立即叫救護車，表示其壓制合乎比例原則。

刑事部分，桃園地院一審以湛不滿員警攔查就恣意大力拍擊，考量他領有身障手冊，且王員的照射燈確實多次照射他頭臉導致不舒適，依妨害公務罪判他拘役30日。經上訴二審，台灣高等法院以湛年逾60歲，拍打員警照燈行為，客觀非強暴行為，主觀無妨害公務故意，撤銷改判無罪確定。

民事部分，桃園地院再度勘驗警方密錄器，發現湛舉手要揮時，王員已經向後閃退，但胸前仍遭拍擊，可見湛有揮擊員警故意，且就算湛眼睛不適，可側身迴避或出聲要警方移開光源，他卻直接揮擊，顯已企圖阻礙員警對其攔檢，妨害警方執行職務，警方依現行犯逮捕他並無不法。