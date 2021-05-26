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無恥狼父強暴患心臟病女兒 還要她到閻羅王那裡再說

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

游姓男子不顧女兒有猝死風險，性侵女兒，台北地方法院批游違背倫常、造成女兒心理上難以磨滅的陰影，更可能讓女兒心臟衰竭死亡，依強制性交罪判他5年6月徒刑。台灣高等法院今雖撤銷改判，但仍維持同刑度。

游的女兒2018年5月因心臟病住院，翌月出院後，游知道女兒身體虛弱，利用女兒暫住他台北市文山區租屋處的機會，趁女兒睡覺時，強制性交得逞。

北院開庭時，游否認犯行，辯稱案發當天是跟另名陳姓女子發生性行為。辯護人說，案發時，游因毒品案在台北地檢署偵訊，開庭結束返家被害人並不在，有不在場證明。

女兒表示，當時她在房間睡覺，父親強行爬上床、脫光她的衣服，她問父親「為什麼要這樣？」父親竟說「到閻羅王那裡再說」，之後強暴她。女兒事後聯絡男友，在男友陪同下報案。北院認為游租的套房距離北檢不遠，犯後再去開庭時間充裕，「開庭說」只是卸責之詞，而他破壞女兒對親情、家庭、人際關係的信賴，應嚴懲。

游上訴，他聲稱是遭女兒撿拾他用過的保險套衛生紙設計。

高等法院依女兒指證、驗傷結果和刑事局鑑定書，認為游涉案，況且檢察官調取游使用的行動電話基地台位置，未顯示游在案發時間，有在其他地方使用電話通聯，無從證明他「不在場」。至於游稱遭女兒設計，高院認為從女兒驗傷採驗到各部位有唾液、精液，這可不是用沾染精液的保險套、衛生紙能做出來，游的說詞不可採。

高院認為游曾因毒品案遭判有期徒刑確定，5年內再犯有期徒刑以上之罪，應依累犯規定加重其刑，而原判決所認定的犯罪時間點與理由說明不盡相符，因此撤銷改判。

游不顧大病未癒的女兒孱弱身軀性侵，至今未獲女兒諒恕，高院判他5年6月徒刑。本案得上訴。

游姓女子因心臟病住院，出院後竟遭父親扒光衣服性侵，游父還嗆「到閻羅王那裡再說」。示意圖／Ingimage
游姓女子因心臟病住院，出院後竟遭父親扒光衣服性侵，游父還嗆「到閻羅王那裡再說」。示意圖／Ingimage

保險套 衛生紙

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