關係緊張！醫師娘「放火燒夫」稱為解脫家暴　遭判刑8年

林姓婦人自認身處家庭暴力陰影中，與林姓醫師丈夫談離婚、子女監護談不攏，放火燒夫以尋求解脫，造成她的丈夫身體表面積40％三度燒傷，一度命危，被訴殺人未遂罪，台北地方法院審理，今天判決林婦有期徒刑8年。可上訴。

林姓婦人與丈夫同住台北市大安區，她向丈夫請求離婚被拒，2018年10月19日上午11時許，到大同區購買工業酒精，再騎車到信義路4段加油站買汽油，下午1時，趁丈夫睡覺時，將汽油潑灑在丈夫身上，趨近引燃，致丈夫全身著火。

林婦的丈夫被火焚燒自夢中驚醒，隨即自行撲滅火勢，但因此臉部、頸部、前胸、雙上肢及雙下肢有深2度及3度不等的燒傷，送台大醫院加護病房救治，還一度發出病危通知書，檢警偵辦，將林婦起訴。

法院審理時，將林婦送台中榮總精神鑑定，鑑定報告指出，林婦在青少年時期雖在精神科就診，但認定她放火燒夫時，並無精神障礙致辨識能力降低，無減刑條件。

法官調查林婦與丈夫的結褵過程，查出他們2016年10月經由網路認識、交往，2017年5月時林婦懷孕，8月兩人登記結婚，但婚後相處不融洽，林婦且於2018年四度通報遭到家暴，曾被庇護、安置，但不曾提告或聲請保護令。

判決指出，林婦常與丈夫因交友發生爭執，林婦懷孕期間，曾感染乙型鏈球菌，懷疑丈夫在外有不正常的交友關係；又，2018年10月林婦發現丈夫手機有約砲廣告，可見夫妻長期關係緊張。

林婦警詢、偵訊時供稱，案發當天與丈夫在家談離婚，為小孩的監護權爭執不下，她長期處於精神壓力下，且先生當天想強行行房，才產生燒人犯意。