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壓力太大？快篩陽性七旬翁2度失控 衝出防疫旅館要回家

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市快篩呈陽性的70歲王姓男子日前被送到防疫旅館隔離，卻突然衝出旅館外想回家，最後聽從警方勸導回到旅館隔離，不過他的行為已涉違反傳染病防治法，警方將移請衛生局裁罰。

保安警察大隊第五中隊本月23日負責大同區防疫旅館安全勤務，當天下午2點多，王因快篩呈陽性被送到旅館隔離，走進旅館時，突然在大廳情緒失控，拔腿奔出旅館外人行道，在場警員林佳和及護理人員追出，告知王已違反管制措施，王才配合返回旅館。

不料1小時後，王又從房內跑出，搭電梯到旅館大廳，向現場護理人員表示「想回家，很怕沒辦法跟家人團聚，壓力很大」。王作勢離開。林姓警員立刻攔下他去路，向他嚴厲表示「再跑走，要將你依違反傳染病防制法函請當地衛生局處分」。王心生畏懼，聽從警方指示回到旅館。

林姓警員跟王說，該防疫旅館是專收輕症或無症狀患者，讓患者有地方可被嚴密監控、照顧健康，也避免疫情擴散，傳染給同居家人及親友，之後確定不再有傳染力，就可離開旅館回到正常生活。

保大警方指出，王有2次逃跑行為，雖同情王可能有壓力，畢竟涉嫌違法，將依現場畫面移請衛生局裁罰。

保大警方指出，違反傳染病防治法最高可處新台幣30萬罰鍰，全國疫情提升至第三級警戒，全民應共體時艱，加強防疫措施，持續落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離，避免群聚。

王快篩呈陽性，本月23日被送到防疫旅館隔離，卻衝出旅館外人行道，在場警員及護理人員規勸下，王才返回旅館。記者蔡翼謙／翻攝
王快篩呈陽性，本月23日被送到防疫旅館隔離，卻衝出旅館外人行道，在場警員及護理人員規勸下，王才返回旅館。記者蔡翼謙／翻攝

衛生局 傳染病 防疫旅館

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