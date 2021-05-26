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與妻吵架間歇暴怒 刺死路邊騎士！新店隨機殺人男遭判死刑

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導

男子王秉華與妻子吵架，去年3月持刀隨機殺死路邊林姓機車騎士，被訴殺人罪，犯案後羈押迄今。審理中，王聲稱符合自首，聲請精神鑑定求減刑，死者家屬建議法官判王死刑，台北地方法院今天判王死刑，褫奪公權終身。可上訴。

王告訴法官犯罪動機，稱與妻子在車上吵架後，腦袋一片空白，因前方有身穿螢光色雨衣的機車騎士，就衝下車持刀刺他，但沒有殺人犯意；王說，他對殺人時刀子有刺入、有拔出還有印象。

王秉華認為自己是自首。他說，殺人後第1通電話打給林姓友人，友人叫他報警，第2通電話打給母親，母親也要他報警，於是他用手機撥打「110」等警察趕來，再向警察表示自己精神有問題。

王秉華訴訟策略打「精神障礙牌」，盼換取刑法減刑寬貸。王辯稱，從小就有情緒障礙，國中、高中經常惹事，在校時期曾就醫診斷，目前也有去診所看病，案發前2周曾看診，但案發當天卻忘記吃藥。

合議庭今年4月開辯論庭，蒞庭檢察官認為，依量刑鑑定報告，王秉華與父親工作時經常爭吵，曾有一次開車載父親突然暴怒、蛇行，連父親都無法控制他的行為，王也與母親關係疏遠，毫無矯正可能，建議判王死刑。

死者家屬出庭表示絕不原諒王，建議判王死刑，另遞狀向王民事求償1800萬元；辯護律師說，王自國小就到精神科就診，罹患間歇性暴怒障礙、憂鬱症等，王沒有明確的殺人動機，未犯最嚴重犯行，希望法官依照「兩公約」精神判無期徒刑。

2020年3月13日晚間，王秉華與妻子在新北市新店區IKEA購物後，想邀妻子去娘家附近吃晚餐，王的妻子不願意，夫妻兩人坐在車內口角爭執。

檢察官指控，王與妻子爭執不下，突然拿起放在車內的料理刀走下車，刺向路旁坐在機車上停等姊姊下班的林姓男子，林一刀畢命，王行凶後開車走人，被警方逮捕，檢察官偵查起訴時，建請法官判王最嚴厲之刑。

王姓男子今年3月在新北市新店區持刀刺死林姓機車騎士，台北地方法院今天判王死刑，褫奪公權終身。可上訴。記者王長鼎攝影／報系資料照
王姓男子今年3月在新北市新店區持刀刺死林姓機車騎士，台北地方法院今天判王死刑，褫奪公權終身。可上訴。記者王長鼎攝影／報系資料照

男子王秉華與妻子吵架，去年3月持刀隨機殺死路邊林姓機車騎士，法院判處死刑。本報資料照片
男子王秉華與妻子吵架，去年3月持刀隨機殺死路邊林姓機車騎士，法院判處死刑。本報資料照片

殺人 死刑 檢察官

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