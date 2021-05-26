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八旬翁騎機車經路口撞傷行人 判4月刑得易科罰金

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

八旬黃姓老翁2018年8月騎機車行經新竹縣湖口鄉一處無號誌三岔路口時，未減速慢行禮讓行人，不慎擦撞穿越車道的彭姓行人，黃自己有創傷性腦水腫及少於30分鐘意識喪失、臉部損傷、頭皮鈍傷，彭則有右側遠端脛骨及腓骨幹骨折、左側前額葉腦出血、右側側腦室出血等傷害；新竹地院審理終結，黃被依過失傷害罪，判刑4月。

法官認為，案件發生時黃男已年屆80歲以上，肢體協調、平衡感與判斷力較青壯年用路人低落，在雨天騎車行經該無號誌三岔路口，應注意車前狀況，隨時做好停車準備，並禮讓行人，卻未注意貿然直行通過該路口肇事，使彭受傷，雖未構成重傷害，但傷勢也不輕。

雖因雙方對事實認定落差過大導致無法達成和解，考量黃自首犯行，並非案件事故唯一肇事原因，加上自己也受傷，審酌後依過失傷害罪判刑4月，易科罰金12萬元

黃男騎機車不慎擦撞穿越車道的彭姓行人，新竹地院依過失傷害罪，判刑4月。圖／報系資料照
黃男騎機車不慎擦撞穿越車道的彭姓行人，新竹地院依過失傷害罪，判刑4月。圖／報系資料照

新竹 傷害罪

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