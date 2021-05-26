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影／男子騎機車未戴口罩 南警交整查獲他是通緝犯

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

37歲黃姓男通緝犯昨天騎機車行經台南市安平區中華西路、 府前一街路口，因未戴口罩被執行交整員警攔下，意外查獲他涉兒少案件，5月12日被高雄地檢署發布通緝，黃被帶回派出所法辦。

台南市警四分局安平派出所警員何致涵，昨天下午5點多擔服交通崗勤務時，發現有機車男騎士未戴口罩，員警見狀馬上請他停車並上前勸導戴上口罩，黃姓機車騎士不聽勸且舉止可疑欲作離開現場狀，何以送口罩給他來拖延，並通報線上警力趕來支援後，隨即在優勢警力下詳查身分，意外查獲黃姓男子於5月12日高雄地檢署發布涉嫌兒少性剝削案通緝在案，警方不敢大意，在提供送犯嫌口罩後隨即也上手銬帶回派出所偵辦。

黃經測體溫未超標後，員警立即啟動戶外處所偵訊機制與措施，避免進入機關內偵訊，警詢後由分局偵查人員派員至該派出所戶外偵訊處所開啟地檢署的視訊訊問功能，透過遠端視訊平台與高雄地檢察署檢察官啟動視訊偵訊後請回。

台南市警四分局長甘炎民表示，何致涵在單警執行交通勤務時除不忘關心防疫工作，稽查未戴口罩民眾外，更能積極急中生智逮捕到通緝犯，認真用心值得嘉許。他到派出所頒發破案茶，對同仁防疫用心更逮獲通緝犯成果，表達感恩與感謝。也呼籲民眾外出時務必配戴口罩，保護自己也保護他人。

黃姓男子騎機車未戴口罩，被警方查獲他因案遭雄檢通緝法辦。圖／讀者提供
黃姓男子騎機車未戴口罩，被警方查獲他因案遭雄檢通緝法辦。圖／讀者提供

口罩 通緝 機車騎士

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