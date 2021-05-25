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網友假冒陳時中名義散布謠言 調查局移送偵辦

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局持續打擊不實訊息，發現PTTLINE等社群軟體仍流竄大量不實訊息，經調查後近期已移送四起不實訊息，包含指稱「好像看到有東吳確診」、「不要去秀傳南平大樓」等，涉案人遍布全台。

調查局指出，PTT八卦版本月13日晚間謠傳「剛剛華臉書好像看到有東吳的學生確診，目前被隔離在宿舍中」等不實訊息，溯源發現是北部朱姓男子散布。

桃園市調查處昨天約談朱男到案，他證實有散布不實訊息，供稱訊息來自臉書某粉絲專頁與友人口述，誤信後未經查證即張貼PTT，被依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送桃園地檢署。

另LINE上流傳「不要去秀傳南平大樓，收了兩個確診的」、「裡面對話截圖準確說中333，那就更證明了實際數字是490，你們這些上位者再說謊阿，歡迎分享幫高調」等假訊息，經查分別為中部張姓女子、南部柯姓男子所傳，詢問後均移送地檢署偵辦。

LINE上更有人謠傳，「台灣衛福部長陳時中提醒大家，再次強調：別出門，端午節(6月25日) 過後，再看疫情控制情況!警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生!這場瘟疫比17年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大。如果出了特效藥，也只能保命，僅此而已!出門前想想你家人，別連累家人，能不出門就不出門，大家一起轉發吧!這是一場戰役，不是兒戲，收起你盲目的自信和僥倖心理，也收起你事不關己高高掛起的態度，在這場戰役中沒有局外人!在家!在家!在家!不要點讚!求轉發! --陳時中」之不實訊息，經調查係我國北部翁姓女子所散布，調查局新竹縣調查站於5月間二度約談，翁女均拒絕到案。

調查局強調，不實訊息層出不窮，嚴重危害社會安定，調查局將持續積極查辦假訊息案件，呼籲民眾謹慎識別網路假訊息。

南部柯姓男子在LINE、IG等社群軟體傳播假訊息。記者張宏業／翻攝
南部柯姓男子在LINE、IG等社群軟體傳播假訊息。記者張宏業／翻攝
LINE上流傳「不要去秀傳南平大樓，收了兩個確診的」假訊息，經查為中部張姓女子張貼。記者張宏業／翻攝
LINE上流傳「不要去秀傳南平大樓，收了兩個確診的」假訊息，經查為中部張姓女子張貼。記者張宏業／翻攝
朱男在PTT上張貼「東吳有學生確診」，被調查局依法移送。記者張宏業／翻攝
朱男在PTT上張貼「東吳有學生確診」，被調查局依法移送。記者張宏業／翻攝

假訊息 PTT LINE 調查局 陳時中

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