聽新聞
test
0:00 / 0:00
網友假冒陳時中名義散布謠言 調查局移送偵辦
調查局持續打擊不實訊息，發現PTT、LINE等社群軟體仍流竄大量不實訊息，經調查後近期已移送四起不實訊息，包含指稱「好像看到有東吳確診」、「不要去秀傳南平大樓」等，涉案人遍布全台。
調查局指出，PTT八卦版本月13日晚間謠傳「剛剛華臉書好像看到有東吳的學生確診，目前被隔離在宿舍中」等不實訊息，溯源發現是北部朱姓男子散布。
桃園市調查處昨天約談朱男到案，他證實有散布不實訊息，供稱訊息來自臉書某粉絲專頁與友人口述，誤信後未經查證即張貼PTT，被依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送桃園地檢署。
另LINE上流傳「不要去秀傳南平大樓，收了兩個確診的」、「裡面對話截圖準確說中333，那就更證明了實際數字是490，你們這些上位者再說謊阿，歡迎分享幫高調」等假訊息，經查分別為中部張姓女子、南部柯姓男子所傳，詢問後均移送地檢署偵辦。
LINE上更有人謠傳，「台灣衛福部長陳時中提醒大家，再次強調：別出門，端午節(6月25日) 過後，再看疫情控制情況!警告：一旦染上，就算治癒了，後遺症也會拖累後半生!這場瘟疫比17年前的非典更嚴重，用的藥副作用更大。如果出了特效藥，也只能保命，僅此而已!出門前想想你家人，別連累家人，能不出門就不出門，大家一起轉發吧!這是一場戰役，不是兒戲，收起你盲目的自信和僥倖心理，也收起你事不關己高高掛起的態度，在這場戰役中沒有局外人!在家!在家!在家!不要點讚!求轉發! --陳時中」之不實訊息，經調查係我國北部翁姓女子所散布，調查局新竹縣調查站於5月間二度約談，翁女均拒絕到案。
調查局強調，不實訊息層出不窮，嚴重危害社會安定，調查局將持續積極查辦假訊息案件，呼籲民眾謹慎識別網路假訊息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言