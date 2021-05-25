快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

散播不實疫情訊息 花蓮45歲婦人遭送辦

中央社 / 花蓮縣25日電

花蓮65歲鄭姓婦人散播「政府不願購買COVID-19疫苗」等不實訊息，警方循線調查，訊後依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送偵辦。

花蓮縣警察局刑事警察大隊副大隊長韓修愛今天指出，中央流行疫情指揮中心於20日已澄清「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」等訊息為不實訊息，未料花蓮一名在市區擺攤的鄭姓婦人仍持續轉傳，還呼籲民眾大量轉傳分享，遭警方查獲。

韓修愛指出，詢後以涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移請台灣花蓮地方檢察署偵辦，目前縣內已偵辦4件未經查證、轉傳不實訊息等案件，移送9人。

花蓮縣警察局呼籲，全民共同防疫期間，相關訊息均以「中央流行疫情指揮中心」或各縣市政府發布訊息為準，散播未經查證的不實訊息，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。

警察 紓困振興 肺炎 COVID-19 疫苗

延伸閱讀

假訊息頻傳全台都有 調查局移送四人

整理包／新冠肺炎疫苗逾30萬人施打 圖表看下批何時開打、各縣市接種數

相關新聞

桃園男無照撞車竟要6旬母扛 她赴警局「自首」獲不起訴

桃園市姜姓男子日前無照上路，擦撞其他車輛後肇事逃逸，竟要求6旬母親到警局做筆錄並「自首」，東窗事發後婦人被依偽造文書罪嫌...

網友假冒陳時中名義散布謠言 調查局移送偵辦

調查局持續打擊不實訊息，發現PTT、LINE等社群軟體仍流竄大量不實訊息，經調查後近期已移送四起不實訊息，包含指稱「好像...

不續聘配偶「沒信主」的助理教授 福音神學基金會再敗

郭姓女子通過基督教中華福音神學基金會師資培育計畫，2018年9月起擔任華神學院系統神學專任助理教授，但她新婚丈夫「沒信主...

臉書貼文「桃園58人確診」 男到案表示後悔獲緩起訴

陳姓男子今年1月在臉書社團貼出假訊息，指「桃園有58人確診肺炎」，要市民朋友出門戴好口罩，當天桃園市政府發布新聞稿澄清，...

亂傳去夜店玩確診假訊息 桃園泰籍移工遭警送辦

桃園一名24歲暱稱「巴西」的泰籍移工，在臉書發布假訊息指，有男泰籍移工去夜店玩被傳染新冠肺炎。中壢警方獲報，認定該訊息足...

大陸進約2公斤雞鴨肉 女子遭告發要賠國家1萬

馮姓女子今年從大陸進口1批鴨腿、鴨翅、雞脖，因大陸為我國公告的家禽疫區，經關務署人員開箱查扣，行政院農委會動植物防疫檢疫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。