散播不實疫情訊息 花蓮45歲婦人遭送辦

花蓮65歲鄭姓婦人散播「政府不願購買COVID-19疫苗」等不實訊息，警方循線調查，訊後依涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移送偵辦。

花蓮縣警察局刑事警察大隊副大隊長韓修愛今天指出，中央流行疫情指揮中心於20日已澄清「政府不願購買某公司3000萬劑COVID-19疫苗」等訊息為不實訊息，未料花蓮一名在市區擺攤的鄭姓婦人仍持續轉傳，還呼籲民眾大量轉傳分享，遭警方查獲。

韓修愛指出，詢後以涉嫌違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，移請台灣花蓮地方檢察署偵辦，目前縣內已偵辦4件未經查證、轉傳不實訊息等案件，移送9人。

花蓮縣警察局呼籲，全民共同防疫期間，相關訊息均以「中央流行疫情指揮中心」或各縣市政府發布訊息為準，散播未經查證的不實訊息，依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金。